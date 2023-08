Beachvolleyball-Ortsmeisterschaft als „heißestes“ Event

Zum 13. Mal fand nun am Sonntag diese Ortsmeisterschaft des Wolfsbacher Volleyball-Clubs statt; hat vor 2 Jahren die Veranstaltung mit einem kräftigen Sturm ihr überraschendes Ende gefunden, so wurde diesmal bei Temperaturen über 30 Grad von 11 bis 22 Uhr von 15 „Amateurmannschaften“ um den Sieg gekämpft. Dabei lieferten sich die Teams wie die „Bierkönige“ oder „Lieschen und die Jäger“ harte sportliche Duelle, alle Teilnehmer zeigten – angefeuert von ihren Fanclubs und dem begeisterten Sportpublikum – großartige Leistungen, zumeist wurden die Partien nämlich in drei Sätzen entschieden. Hervorzuheben aber ist die kontinuierliche Aufbauarbeit mit Schülern und Jugendlichen von Regina Fraisl, die sich seit 2009 als Jugendtrainerin um den Nachwuchs rund um den Ballsport bemüht und seit einigen Jahren in Kooperation mit der Mittelschule das Projekt „Kinder gesund bewegen“ überaus erfolgreich umsetzt. Volleyball-Obfrau Gerlinde Schinnerer durfte sich daher über spannende Begegnungen und Duelle sowie beeindruckendes hohes Niveau freuen, konnten doch völlig überraschend die jungen „Grubers“ mit Regina Fraisl die Ortsmeisterschaft vor den „Killerbienen“ gewinnen; den 3. Platz belegten die „Beach-Bitches“ im Zweikampf mit der FF Meilersdorf. Manfred Pils bestach erneut als nimmermüder sprachgewaltiger Moderator in der Sportarena, wo es in vielerlei Hinsicht „heiß“ herging.