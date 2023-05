Holocaust-Gedenkfeier stand unter dem Thema „Zivilcourage“

Das Thema der Gedenkfeier lautete „Zivilcourage”. Als Referenten traten Brigitte Bailer-Galanda, die Leiterin des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes, und Dechant Rupert Grill auf. Professorin und Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle blieb der Veranstaltung krankheitsbedingt fern. Auch Vertreter des Internationalen Mauthausen Komitees aus Frankreich waren angereist. Schüler der IMS St. Valentin gestalteten einen Beitrag zum Thema Zivilcourage und stellten die Widerstands- und Freiheitskämpfer Sophie Scholl, Francisco Boix, einen spanischen KZ-Häftling in Mauthausen, die St. Valentinerin Anna Strasser, die Familie Langthaler, die bei der „Mühlviertler Hasenjagd” zwei ukrainische KZ-Häftlinge rettete, die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Louise Parks und die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai vor. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Kurasch feat. Monika Müksch.

Kurasch feat. Monika Müksch sangen Lieder wie "Die Gedanken sind frei" oder "We Shall Overcome". Foto: Thomas Lettner

Fakten statt Fake News

Bailer-Galanda sprach über Widerstandskämpfer während der NS-Zeit, die zu zwei Drittel Frauen waren. Menschen wie Anna Strasser und die Familie Langthaler hätten die höchste Form an Zivilcourage gezeigt. Die Dozentin warnte davor, zu glauben, dass Unterdrückung politisch Andersdenkender oder Diskriminierung weit weg seien. „Die Staatsspitze Ungarns verbreitet Antisemitismus, in Russland werden politische Gegner vergiftet oder in Lager verschleppt. Fake News von Gruppen wie QAnon schwappen nach Europa herüber. Laut einer Studie glaubt ein Drittel der Bevölkerung, dass die Juden einen Vorteil aus dem Holocaust ziehen und die Finanzwelt beherrschen. Wir können aber versuchen, diese Verschwörungsmythen mit Fakten zu widerlegen”, riet Bailer-Galanda.

Schüler der IMS St. Valentin gestalteten einen Beitrag zum Thema Zivilcourage und stellten Widerstands- und Freiheitskämpfer vor. Foto: Thomas Lettner

Brigitte Bailer-Galanda, die Leiterin des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes, trat als Referentin auf. Foto: Thomas Lettner

