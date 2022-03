Haager Sprachtalente überzeugten bei Wettbewerb

Werbung

Die zukünftigen Maturantinnen der HLW Haag, Katja Rusmayr und Rosa Thoma, haben beim 36. HAK/HAS/ HUM/HTL-Fremdsprachenwettbewerb Niederösterreich ihr Sprachentalent erfolgreich unter Beweis gestellt. Ausgerichtet wurde dieser Landeswettbewerb von der Bildungsdirektion für Niederösterreich im Rahmen der Begabtenförderung.

Mit beeindruckenden Vorstellungen redeten sich Katja Rusmayr im Fach Französisch und Rosa Thoma in Englisch und Switch Englisch/Spanisch ins Finale. Während sich Katja Rusmayr Platz drei sicherte, holte sich Rosa Thoma in beiden Bewerben den Sieg.

Durchgeführt wurde der Fremdsprachenwettbewerb online. Die beiden Schülerinnen stellten sich in mehreren Runden den Fragen der Jury und diskutierten am „Runden Tisch“ aktuelle Themen in der jeweiligen Fremdsprache. So tauschte sich Katja Rusmayr mit den anderen Teilnehmern darüber aus, ob Computer in Zukunft Lehrer ersetzen können. Und das alles in der Fremdsprache Französisch.

Rosa Thoma triumphierte in zwei Bewerben

In den Vorrunden des Englisch-Landeswettbewerbs durfte Rosa Thoma über die Vor- und Nachteile von Home-Office für Arbeitgeber und Arbeitnehmer diskutieren, im Finale dann über die Einführung eines Belohnungssystems in Unternehmen. Beim Switch-Wettbewerb in den Fremdsprachen Spanisch und Englisch ging es in der Aufgabenstellung um eine internationale Unternehmensmesse. Thoma durfte sich dabei als Praktikantin bei der Firma Sonnentor den spanischen und englischen Gästen des Unternehmens vorstellen. Im Anschluss wurden ihr abwechselnd in Spanisch und Englisch Fragen von Native Speakern gestellt. Auch diese Aufgabe konnte die HLW-Schülerin mit Bravour meistern und holte sich in beiden Landesbewerben den Sieg. „Insgesamt war es eine tolle Erfahrung. Es gab sehr interessante Gespräche und Diskussionen. Vor allem der Switchbewerb war sehr interessant, weil ich so etwas vorher noch nie gemacht habe“, zog Rosa Thoma Bilanz über den Wettbewerb.

Der Fremdsprachenwettbewerb hat gezeigt, dass die Schülerinnen der HLW Haag für die Herausforderungen internationaler Kommunikation und Geschäftstätigkeit bestens gerüstet sind. Nächster Fixpunkt ist die Teilnahme an Bundesbewerben und Bundesolympiaden.

