Großer Besucherandrang machte auch heuer das vom Musikverein Wachtberg veranstaltete dreitägige Zeltfest mit großem Vergnügungspark zu einem vollen Erfolg. Zum Auftakt am Freitag zauberte die „Highlights Party Band Austria“ eine richtige Zeltfeststimmung auf die Bühne. Am Samstag sorgte anfangs die Gruppe „Haagston Brass“ für die musikalische Unterhaltung, bei der sich bereits bei angenehmer Atmosphäre eine tolle Stimmung aufbaute. Es mussten mehrere Zugaben gespielt werden. Das Abendprogramm bestritt dann bis nach Mitternacht die Musikgruppe „Die Lauser“. Da es die „Nacht in Tracht“ war, kamen auch viele Besucher in entsprechender Bekleidung. Aber auch mehrere Poltergruppen nutzten das Zeltfest zum Feiern.

Am Sonntag wurde um 10 Uhr mit einer Feldmesse, die von Pfarrer Norbert Kokott zelebriert wurde, eröffnet. Der Musikverein Behamberg spielte bei der Messe und anschließend einen Frühschoppen im Festzelt. Conferencier Sepp Reich führte mit Witzen, Gedichten und Geschichten humorvoll durch das Programm. Für den musikalischen Ausklang des Festes sorgte die Gruppe „Stodertaler Gaudiexpress“. Der Vergnügungspark rundete für die Kinder und Jugendlichen die drei Tage ab. Die Einnahmen aus diesem Fest kommen zur Gänze dem Musikverein Wachtberg zugute und werden überwiegend zur Jugendausbildung und Anschaffung von weiteren Instrumenten und Uniformen sowie zur Instandhaltung des Musikheimes verwendet.