Seit einigen Wochen ist die Gemeindestube in die Räumlichkeiten der ehemaligen Mutterberatung umgesiedelt. Der Grund: Die Amtshausräumlichkeiten werden derzeit einer großen Sanierungsaktion unterzogen, wovon sich auch der Gemeinderat bei der Sitzung vergangene Woche ein Bild machen konnte.

Schon beim Betreten des Gebäudes fiel eine wesentliche Neuerung auf: Eine automatische Eingangstür garantiert zukünftig Barrierefreiheit und erhellt den Innenbereich. Auch sonst sind die Räume viel lichtdurchfluteter als gewohnt.

Reisepässe am Gemeindeamt

„Wir freuen uns schon sehr auf unser neues Gemeindeamt“, sagt Amtsleiter Harald Schwödiauer. Vor allem die internen Arbeitsläufe sollen dadurch optimiert werden, für die Bürger wird eine neue, moderne Servicestelle entstehen.

Aktuell werden die letzten Elektroinstallationen erledigt, in wenigen Wochen soll bereits der Umzug erfolgen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch noch einige Neu- beziehungsweise Ersatzanschaffungen beschlossen. So soll ein neues Schließsystem als Erweiterung des Systems der Freiwilligen Feuerwehr, die ja im gleichen Haus angesiedelt ist, eingebaut werden. Auch eine neue EDV- sowie eine Telefonanlage werden in Betrieb genommen. Insgesamt wurde einer zusätzlichen Investitionssumme von rund 28.400 Euro zugestimmt.

Ein neues Service können Behamberger Bürger übrigens demnächst am Gemeindeamt in Anspruch nehmen. Künftig können Reisepässe vor Ort ausgestellt werden. „Der Fingerprint wird dann direkt auf der Gemeinde gemacht. Die Pässe werden, wie jetzt auch, per Post zugeschickt“, informiert der Amtsleiter.