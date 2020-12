Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres hatte für Bürgermeister Karl Josef Stegh eine Überraschung parat: zwei FPÖ-Gegenstimmen zum Voranschlag. „Das war nach der Vorbesprechung nicht zu erwarten. Das hat sich für mich nicht abgezeichnet“, war der Ortschef doch etwas perplex.

Bürgermeister Karl Josef Stegh war vom Nein der FPÖ überrascht. Gemeinde

Die neue Sportanlage, die mit der Gemeinde Haidershofen gemeinsam errichtet wird, und das Arzt- und Nahversorgerhaus Behamberg 33 sind die beiden Großprojekte, die sich im Voranschlag mit 965.000 Euro und 870.000 Euro zu Buche schlagen und beide ja auch schon längst begonnen wurden. „Das sind die einzigen Projekte, die noch laufen und wo wir auch Verbindlichkeiten mit Firmen haben. Wir haben Krisenzeiten, aber trotzdem können wir nicht alles runterdrehen“, erklärt der Ortschef. Beim Straßenbau werde man ohnehin keine großen Sprünge machen und auch der Austausch der Wasserleitung in der Putznsiedlung werde hintangestellt. „Wir machen, was dringlich ist. Die Wasserleitung ist nicht kaputt. Da ist keine Gefahr in Verzug, deshalb werden wir das Projekt schieben“, betont Stegh.

Obwohl man sich die Projekte finanziell leisten könne und bei den Schulden unter dem NÖ-Durchschnitt liege, wie Stegh betont, verweigerte die FPÖ die Zustimmung zum Voranschlag. „Das ist alles viel zu schwammig. Die Zahlen sind eine Schätzung und nur Kaffeesudleserei. Da gibt es kein Schema dahinter“, begründete Harald Plettenbacher das Abstimmungsverhalten seiner Partei. Trotz dieses Neins zum Zahlenwerk stehe man aber dennoch zur Umsetzung der beiden Großprojekte. „Dass sie fertiggemacht werden, ist klar“, verkündet der FPÖ-Mandatar. Deshalb stimmte man auch der Vergabe der Gewerke Bautischler, Maler, Fliesenleger, Trockenbau und Schlosser für das Arzthaus zu.

Auch wenn die finanzielle Lage der Gemeinden herausfordernd ist, wird in Behamberg bei den Förderungen für die Vereine und die Feuerwehr nicht gespart. Auch die Unterstützung für den Dorfwirt wird man in der bisherigen Form fortsetzen. „Reparaturen und Wartungskosten für Geräte übernimmt wie bisher die Gemeinde. Heuer waren das zum Beispiel 4.700 Euro“, verrät Bürgermeister Stegh.