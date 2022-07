Brücken- und Straßensanierung ist beendet

Werbung

Aufgrund des schlechten Zustandes und der vorhandenen Spurrinnen musste die B122 im Bereich Steinbach auf einer Länge von rund 550 Metern saniert werden. Zusätzlich war es notwendig, die aus dem Jahr 1963 stammende Brücke über den Erlabach einer Generalinstandsetzung zu unterziehen.

In einem ersten Schritt wurden die Tragwerksteile der Brücke und deren Fugen abgedichtet sowie die Entwässerungseinrichtung, die Schrammborde und die Randbalken erneuert. An der bestehenden Straßenkonstruktion wurden die oberen 15 Zentimeter der Asphaltschichte abgefräst. Mit dem Aufbringen einer zehn Zentimeter starken Binderschichte und einer dreineinhalb Zentimeter starken Deckschichte wurde die Fahrbahn in der bestehenden Breite von acht Matern wiederhergestellt. Danach wurde die bestehende Leitschutzeinrichtung ergänzt beziehungsweise erneuert.

Die Arbeiten wurden von der Brückenmeisterei Aschbach und der Straßenmeisterei St. Peter/Au in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region seit Anfang April ausgeführt. Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 265.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.