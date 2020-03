Bei der Wahl im Jänner fuhr die ÖVP in Behamberg ein historisches Ergebnis ein. Bürgermeister Karl Josef Stegh und sein ÖVP-Team durften sich über 69,5 Prozent der Wählerstimmen und ein Plus von drei Mandaten freuen. Erstmals in der Geschichte hat die ÖVP nun in der neuen Periode 17 Sitze im Gemeinderat inne.

Trotz des eindeutigen Wählervotums setzte die Opposition bei der konstituierenden Sitzung in der Vorwoche eine Tradition fort. Wie auch schon bei den letzten beiden konstituierenden Sitzungen wählten die SPÖ- und FPÖ-Mandatare den Bürgermeister und den Vizebürgermeister nicht, sondern gaben ungültige Stimmen ab.

„Schade. Wir haben im Wahlkampf das Miteinander betont und uns gewünscht, dass das diesmal anders ist. Das ist als Zeichen für die zukünftige Arbeit nicht gerade förderlich, aber wir sind Profis genug, dass wir wissen, dass die Arbeit wichtiger ist als Parteipolitik. Da stehe ich drüber und gehe mit frischem Tatendrang an die Arbeit“, konnte Bürgermeister Stegh dem Abstimmungsverhalten der Oppositionsparteien nicht sehr viel abgewinnen. Die Beiräte und Ausschüsse wurden dann schon einstimmig gewählt. Nach dem Rückzug von Manfred Zeitlhofer steht dem Ortschef nun Johann Reitbauer als Vizebürgermeister zur Seite.

Mit Gerhard Brandner und Erwin Burgholzer (beide ÖVP) gibt es auch neue Gesichter im Gemeindevorstand, der um einen Vorstand auf nun sechs reduziert wurde. Nachdem SPÖ-Spitzenkandidat Gerhard Leitner sein Gemeinderatsmandat nicht annahm, sitzt nun als einziger SPÖ-Mandatar Klaus Garstenauer im Gemeindevorstand. Florian Zeitlhofer (ÖVP), der aufgrund seiner Vorzugsstimmen vorgereiht worden war, ist nun neuer Jugendgemeinderat.