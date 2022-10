„Dahoam am Berg“: Naturerlebnis und Geselligkeit

Am 8. Oktober veranstaltet die ÖVP Behamberg erstmals ein Fest mit Naturerlebnissen und Geselligkeit in neuer Form. Alle sind eingeladen, die Mostviertler Landschaft zu erwandern und in geselliger Atmosphäre bei Musik und Tanz einen unterhaltsamen Abend zu verbringen.

Die markierte Wanderstrecke führt von der Mehrzweckhalle im Ortszentrum über Großangerer durch den Waldfestwald, vorbei an der Biogas am Wachtberg über Kleinharrer mit Blick nach Steyr zur Lab stelle im Ramingtal. Über Unter- und Oberbrettbach geht’s dann durch den Waldlehrpfad und den Erlebnisspielplatz „Behambiland“ zurück zum Ausgangspunkt. Für alle bewegungshungrigen Kinder ist dort auch eine Hüpfburg aufgestellt und für die Eltern auch eine Getränkebar gleich nebenbei.

Eine Jause aus regionalen Produkten, Kaffee und Kuchen stehen für die Gäste bereit. Alle Wanderer haben die Chance einen tollen Preis zu gewinnen, jedes Kind bekommt eine Belohnung.

Am Abend wird dann ganz herzlich zu Musik und Tanz geladen. Die Kürnberger Band „Des kau da Wuascht sei“ wird die Mehrzweckhalle rocken. In der Weinbar werden edle „Tröpferl“ angeboten, im Saal „a guade Jausn“ und zum „Nochtisch“ leckere Mehlspeisen. Selbstverständlich darf auch eine „Schnopsbar“ nicht fehlen. Der Eintritt ist frei.

Bürgermeister Karl Josef Stegh und sein Team freuen sich auf dieses Event „dahaom am Berg“ und auf zahlreiche Begegnungen in gemütlicher Stimmung.

