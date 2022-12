Ein Hornaffe für den Fabelpark

Einhorn, Löwe, Tiger, Pferd, Esel, Kuh, Kamel oder Leopard. Im Garten von Karl Grübl gibt es sie alle zu bewundern. Die Figuren selbst sind gekauft, der Hobbykünstler gibt den Tieren jedoch andere Farben, verleiht ihnen andere Gesichter und mitunter sogar Flügel. Bei der 17. Skulptur seines Fabelparks geht der Behamberger nun aber neue Wege und versieht eine seiner Figuren erstmals mit menschlichen Zügen.

So stattete er die Figur eines Gorillas mit einem menschlichen Gesicht aus und setzte dem Tier noch Hörner auf. „Der Hornaffe ist die Steigerung des Hornochsen“, nimmt Karl Grübl mit diesem Fabelwesen Bezug auf das aktuelle Geschehen in der Welt. Der Krieg in der Ukraine und die Demokratiebewegungen im Iran, die mit voller Härte bekämpft werden, inspirierten ihn zu diesem Fabelwesen. Nicht verändert hat Grübl allerdings das Gorilla-Baby, das der Hornaffe auf dem Rücken trägt. „Es soll die Hoffnung und Zuversicht auf eine bessere und gerechtere Welt ohne Krieg symbolisieren. Der Friede liegt in den Händen junger und heranwachsender Menschen“, betont Grübl.

Derzeit steht der Hornaffe noch in Karl Grübls Atelier. Im Frühjahr wird er dann im Garten des Hobbykünstlers einen Platz in der Nähe des Kunstpferdes bekommen.

