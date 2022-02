Entkeimungsanlage in Betrieb genommen

Die starken Regenfälle Ende August hatten in Behamberg im Vorjahr Auswirkungen auf die Qualität des Trinkwassers. Der mikrobiologische Befund wies bei einer Routinekontrolle coliforme Bakterien in vielen Bereichen des Wassernetzes nach. Auch die Quelle war verkeimt. Trinkwasser musste daher mindestens drei Minuten lang abgekocht werden.

Die Gemeinde setzte alle Hebel in Bewegung, um diese Zeit möglichst kurz zu halten. So wurden sämtliche Hochbehälter runtergefahren, wiederholt gespült und die Werte überprüft. Außerdem wurde die Zuleitung aus Haidershofen aufgedreht. Maßnahmen, die auch mit viel Geld verbunden waren. „Wir mussten aufgrund der Verkeimung viel Wasser ankaufen und auch die ständigen Untersuchungen sind ins Geld gegangen. Durch die Verkeimung ist der Gemeinde ein finanzieller Schaden entstanden“, erklärt Bürgermeister Karl Josef Stegh, warum man sich entschieden hat, eine Entkeimungsanlage anzuschaffen.

50.000 Euro-Investition als Lösung des Problems

In der Sitzung im vergangenen September beschloss der Gemeinderat den Einbau einer UV-Anlage für die Wasserversorgungsanlage Behamberg. Mittlerweile wurde diese Anlage installiert und auch bereits in Betrieb genommen. „Mit dieser Maßnahme wirken wir der Verkeimung unseres Trinkwassers in der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entgegen. Wir gehen davon aus, dass das Thema Verkeimung nun erledigt ist und das Wasser sauber in die Haushalte kommt“, betont der Ortschef.

Beeinträchtigungen des Trinkwassers künftig zu vermeiden, ließ sich die Gemeinde mit der neuen UV-Anlage rund 50.000 Euro kosten. Eine Ausgabe, die sich bezahlt machen wird, ist Bürgermeister Stegh überzeugt.

