Mit dem Friedhofsgang zu Allerheiligen wird der Gemeindefriedhof am 1. November neu eingesegnet. Viel ist in den vergangenen Monaten geschehen, die letzte Ruhestätte der Behamberger Bevölkerung erstrahlt nun in neuem Glanz. 150.000 Euro investierte die Gemeinde in das Großvorhaben, das von Gemeinderat Gerhard Brandner koordiniert wurde.

Ein großes Augenmerk wurde auf die Generalrestaurierung der desolaten Friedhofskapelle gelegt. „Die Feuchtigkeit war ein großes Problem, weshalb das Erdreich bis aufs Fundament abgegraben und abgedichtet wurde“, berichtet Bürgermeister Karl Josef Stegh.

18 Urnennischen in der Friedhofskapelle

Außen- und Innenputz wurden neu aufgetragen und gefärbelt. Die alten Fenster sowie das Eingangsportal und das schmiedeeiserne Gitter sind nun fachgerecht restauriert. Weiters wurde der Innenbereich mit neuen Fliesen ausgestattet. „Wir werden die Kapelle künftig für Urnenbestattungen nützen. Dafür wurden im Innenbereich 18 Urnennischen eingemauert, weiters wird noch ein Aufbahrungsbereich für Urnen-Verabschiedungen geschaffen“, informiert der Ortschef, der die Anlage bereits für die erste Urnenbestattung am Montag frei gegeben hat.

Doch nicht nur die Friedhofskapelle erstrahlt in neuem Glanz, auch die Wege im Friedhof wurden grunderneuert und asphaltiert. Teilweise waren Drainagen nötig, um das Wasser abzuleiten. „Wir haben alles so umstrukturiert, dass es künftig möglich ist, Gräber mit einem Kleinbagger auszuheben“, erklärt Stegh.

Fundamente für Urnen-Erdgräber wurden ebenfalls angelegt. Im ehemaligen Totengräberkammerl entstanden eine barrierefreie WC-Anlage und ein Technik-Raum. Zusätzliche Wasserentnahmestellen wurden errichtet und die bestehenden saniert. „Unser Friedhof ist nun ein wirkliches Schmuckstück geworden“, freut sich Stegh. Im nächsten Jahr ist noch die Auffrischung der Friedhofsmauer geplant.

Einen großen Dank spricht der Ortschef dem Bauhofmitarbeiter und neuen Diakon Franz Wimmer aus, der in Eigenregie das Kriegergrab der unbekannten Gefallenen sowie einige Armengräber in Stand gesetzt hat.