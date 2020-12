„Lieder für die Seele“ heißt die neue CD der Geschwister Reitzenberger alias Gerti Kampenhuber, Gitti Schwödiauer und Vroni Zöttl. „Jeder Mensch ist einzigartig – so soll auch jeder Abschied sein“, lautete die Devise für Veronika Zöttl, die mit viel Einfühlungsvermögen und musikalischer Vielfalt neue Lieder zum Trost, für Begräbnisse und Gedenkfeiern schrieb, die neben traditionellen und bekannten Titeln auf der neuen CD zu hören sind.

Das Lied „Warum mein Kind musstest du gehen?“ entstand aus tiefstem Herzen und hat in der großen Familie Reitzenberger eine ganz besondere Bedeutung. Es ist Stefan, dem Sohn beziehungsweise Neffen der Musikerinnen, gewidmet, der an seinem neunten Geburtstag den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Auch „Abschied von der Muatta“ spiegelt die Empfindungen der drei Schwestern wider. Ebenso wurden Themen wie Glaube, Hoffnung und Liebe aufgegriffen.

Die Lieder sollen trauernden Menschen in ihrer herausfordernden Lebenssituation Kraft und Zuversicht schenken. Erhältlich ist die CD bei der Raika Kleinraming und Behamberg sowie bei Blumen Edith am Wachtberg und in Haag.