Ein dreitägiges Fest mit Eröffnung des Gemeindehauses fand am Wochenende in Behamberg statt.

Unter dem Motto „Behamberg bewegt“ wurde am vergangenen Wochenende das große Dorffest mit vielen Highlights gefeiert. Besonderes Highlight war dabei die feierliche Eröffnung des Gemeindehauses.

Den Anfang macht am Freitag das Kabarett „Wurst Salat“ mit Günther Lainer und Christian Putscher, das viele Besucher angezogen hat. Tolle Oldtimer Autos und Motorräder gab es tags darauf am Samstag zu sehen, wobei sich die die Kinder besonders über das Kamelreiten freuten. Wolfgang Schweinsteiger und das Ensemble „absolutBLECH“ den Ausklang mit einem abendlichen Konzert.

Nach vier Jahren Bautätigkeit kam am Sonntag dann der große Höhepunkt: Das Gemeindehaus wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben. Hier kommen sowohl die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein, die Landjugend, die Musikschule als auch das Gemeindeamt in neuen, modernen Räumen unter.

„Ein großes Haus für die Bürger von den Bürgern hat natürlich auch die Gemeindekasse ordentlich bewegt. So können wir von einer Gesamtsumme von 1,65 Millionen Euro sprechen. Darin nicht enthalten sind viele ehrenamtliche Arbeitsstunden der Feuerwehr, des Musikvereines, der Landjugend und vielen mehr“, erklärte Bürgermeister Karl Stegh in seiner Ansprache. Begonnen hat das Fest am Sonntag mit einer Festmesse, die vom MV Behamberg, dem Festchor, einer Gruppe von der Musikschule und auf der Orgel mitgestaltet worden ist. Stegh konnte auch etliche Ehrengäste begrüßen. Erstmals zu Gast in der Gemeinde war Landesrat Martin Eichtinger, ebenso kamen die Nationalratsabgeordnete Edith Mühlberghuber, Pfarrer Norbert Kokott, Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Bürgermeister der umliegenden Gemeinden sowie die Ehrenringträger und Vertreter der örtlichen Vereine.

Gemeinsam mit dem Gemeindehaus wurde auch die Zahnarztordination von Zahnarzt Andrej Tutelea im ehemaligen Seniorenwohnheim eröffnet.