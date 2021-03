Das von den Gemeinden Behamberg und Haidershofen in Angriff genommene Millionenprojekt nimmt schön langsam Form an. Gemeinsam errichtet man eine neue Sportanlage, die mit insgesamt 4,36 Millionen Euro – inklusive Grundkauf und errichteter Abbiegespur – veranschlagt ist. Das Land übernimmt ein Drittel der Gesamtkosten abzüglich des Grundstückkaufs.

Bei dem Großprojekt werden für die Fußballer des ASV Behamberg/Haidershofen ein Hauptspielfeld, ein Trainingsfeld, ein Kabinengebäude mit 340 Quadratmetern verbauter Fläche und eine Tribüne mit 180 Sitzplätzen entstehen. Zudem werden eine Stockschützenhalle mit drei Bahnen in der Größe von 440 Quadratmetern und um die hundert Parkplätze gebaut.

Mit der Abbiegespur wurde im Sommer 2019 begonnen, die Erdbau- und Platzbauarbeiten für das Hauptspielfeld und den Trainingsplatz wurden im Frühjahr 2020 gestartet. Bei den Gebäuden konnte man nun auch schon die Dachgleiche feiern. Dass die Bauarbeiten so rasch voranschreiten, liegt nicht nur an den beteiligten Firmen, sondern auch an der tatkräftigen Unterstützung der Vereinsmitglieder, die seit zwei Wochen selbst mitarbeiten dürfen.

„Wir hatten letztes Jahr einige Verzögerungen durch Corona, aber es ist jetzt viel weitergegangen und wir sind im Zeitplan. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir heuer fertig werden und die Anlage im Herbst schon in Betrieb gehen kann“, erklärt Behambergs Bürgermeister Karl Josef Stegh. Eventuell muss man da aber noch einige Abstriche machen. So könnte die Ausstattung in den Räumen noch nicht ganz fertiggestellt sein und auch die Asphaltierung des Parkplatzes zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden müssen.

Neben der Sportanlage gibt es in Behamberg aber noch ein zweites Großprojekt, das seit dem Spatenstich am 28. August 2020 rasch voranschreitet. Auf der Liegenschaft Behamberg 33 entsteht mit einem Investitionsvolumen von 1,35 Millionen Euro ein neues Arzt- und Nahversorgerhaus. „Mit den Bauarbeiten sind wir im Plan. Ich bin guter Dinge, dass die Fertigstellung im Mai erfolgen wird. Nahversorger Franz Gegenhuber möchte ja bereits Ende Mai in Betrieb gehen“, erklärt der Ortschef.