Generationenprojekt „Franz Burgholzer Arena“ feierlich eröffnet

Werbung

Lange wurde darauf hingefiebert, 2009 wurde eine Idee geboren und am vergangenen Wochenende war es so weit: Die neue Sportanlage in Ramingdorf wurde mit einem Dreitagesfest eröffnet. Ein Hauptspielfeld, ein Trainingsfeld, ein Kabinengebäude und eine Tribüne mit 240 Sitzplätzen für den ASV Behamberg/Haidershofen sowie eine Stockschützenhalle mit drei Bahnen und 91 Parkplätze: So lauten die Eckdaten der Sportanlage, in die die Gemeinden Behamberg und Haidershofen über vier Millionen Euro investierten.

Ein Generationenprojekt, das am Wochenende gebührend gefeiert wurde. Bereits am Freitag starteten die Feierlichkeiten mit einer Blutspendeaktion, dem Eröffnungsmatch Vorwärts Steyr gegen Sparta Prag und einer Welcome-Party. Am Samstag fand der NÖ Familiensporttag mit zahlreichen Aktivitäten für Kinder statt. Am Sonntag ließen sich dann zahlreiche Ehrengäste, Vereinsmitglieder und Besucher die Feldmesse, den Frühschoppen und natürlich die offizielle Eröffnung der Anlage nicht entgehen. Die Musikvereine Haidershofen, Behamberg und Wachtberg sorgten für die musikalische Umrahmung des Festes.

Hohe Auszeichnungen für ASV-Obmann Burgholzer

Bei der Eröffnungsfeier führten die zwei „Kapitäne“ Bürgermeister Manfred Schimpl (Haidershofen) und Bürgermeister Karl Josef Stegh (Behamberg) durchs Programm. Schüler der NÖMS Haidershofen steuerten gesangliche und akrobatische Aufführungen bei. ASV-Obmann Franz Burgholzer präsentierte einen Überblick der vergangenen Jahre, seitdem an dem Generationenprojekt gebaut wurde. Und die Zahlen sind beeindruckend. So wurden 1,6 Kilometer Kabel für die Flutlichtanlage verbaut, 1.600 Quadratmeter Ballfangnetz aufgestellt und 11.000 Stunden Eigenleistung durch 165 ehrenamtliche Helfer des Vereins erbracht. Insgesamt 29 regionale Firmen waren im Projekt involviert.

„Vom Land Niederösterreich und den Gemeinden Behamberg und Haidershofen wurde die Hauptfinanzierung übernommen, wofür wir uns herzlich bedanken. Ebenso bei den Sponsoren und Gönnern sowie allen Helfern und Vereinsmitgliedern. Es ist ein Generationenprojekt beider Gemeinden und soll ein gesellschaftlicher Treffpunkt für Jung und Alt sein“, erklärte Burgholzer. Für seinen unermüdlichen Einsatz und die tausenden Stunden, die er in dieses Projekt steckte, wurde er von den beiden Bürgermeistern ganz besonders geehrt. Für seine 25-jährige Tätigkeit als Obmann und in Anerkennung für besondere Verdienste bekam er das Verdienstzeichen in Gold von der Gemeinde Behamberg sowie die Ehrennadel in Gold von der Gemeinde Haidershofen verliehen.

Und als weitere große Überraschung brachten die Vizebürgermeister Johann Reitbauer und Monika Fürst ein großes Schild für die Anlage mit, die von nun an den Namen „Franz Burgholzer Arena“ trägt. Abschließend wurde das Gelände von Pater Georg Bakowski gesegnet und noch fröhlich gefeiert.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.