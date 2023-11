Pfarrverband veranstaltete Wallfahrt nach Mariazell

37 Personen nahmen an der Wallfahrt teil. Abfahrt war in Behamberg und bei der Hinfahrt wurde gemeinsam gebetet und gesungen. Pfarrmoderator Pater Georg Bakowski war der seelsorgerische Begleiter. In Mariazell wurde mit Pilgern aus Herzogenburg und anderen Pilgern gemeinsam eine Heilige Messe gefeiert. Nach der Messe wurden die Schatzkammern besichtigt und anschließend ging es zum Mittagessen. Nach etwas Freizeit ging es wieder zurück in die Heimat. Alle Pilger waren glücklich über diese schöne Wallfahrt.