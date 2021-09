Eine Routinekontrolle hatte vor zwei Wochen ans Tageslicht gebracht, dass die starken Regenfälle der vergangenen Wochen das Ortswasser in Behamberg verunreinigt haben (die NÖN berichtete). Der mikrobiologische Befund zeigte damals coliforme Bakterien in vielen Bereichen des Wassernetzes. Trinkwasser musste deshalb mindestens drei Minuten lang abgekocht werden. Nun hat sich die Situation deutlich gebessert.

In der Vorwoche wurde das Leitungsnetz großflächig gespült sowie die Trinkwasserbehälter erneut gereinigt und mit frischem Wasser befüllt. „Bei der letzten Beprobung unseres Trinkwassers konnte festgestellt werden, dass die Quelle wieder sauber ist und genußtaugliches Wasser liefert“, freut sich Bürgermeister Karl Josef Stegh über die schnelle Verbesserung der Situation. Entwarnung kann aber noch nicht zur Gänze gegeben werden, denn die Hochbehälter sind noch nicht sauber. „Die Werte sind aber so, dass das Wasser nicht mehr abgekocht werden müsste. Die Aufhebung des Bescheids kann aber nur das Land machen“, kann der Ortschef nicht sagen, wie lange trotzdem noch offiziell Vorsicht geboten ist.

Auch Nachbargemeinde Haidershofen betroffen

Dass es eine Zuleitung aus Haidershofen gibt, hatte Stegh ursprünglich als Glücksfall gesehen. Nun weiß man, dass es eher kontraproduktiv war, diese Leitung aufzudrehen, denn auch das Wasser in Haidershofen ist, wie sich nun herausstellte, belastet. „Wir hätten ursprünglich erst eine Testung im November gehabt, haben wegen der Probleme in Behamberg aber sicherheitshalber schon jetzt getestet“, erklärt Bürgermeister Manfred Schimpl. Ergebnis dieses Tests war, dass das Wasser zwar leicht beeinträchtigt ist, Abkochen aber nicht notwendig ist.

Handlungsbedarf bestand für die Gemeinde aber dennoch. So wurde der Brunnen in Hainbuch vom Netz genommen und eine Sanierung eingeleitet. „Wir verwenden derzeit nur noch UV-bestrahltes Wasser der beiden EVN-Brunnen“, erklärt Schimpl. Zudem wird regelmäßig getestet. Eine Probe wurde am Montag genommen, die nächste folgt am Mittwoch.

An UV-bestrahltes Wasser denkt man nun auch in Behamberg. So wird der Gemeinderat demnächst über die Anschaffung einer UV-Anlage beraten.