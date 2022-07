Hobbykünstler Karl Grübl: Ein blaues Pferd als 15. Objekt

Werbung

Einhorn, Löwe, Tiger, Esel, Kuh, Kamel oder Leopard. Im Garten von Karl Grübl gibt es sie alle zu bewundern. Die Figuren selbst sind gekauft, der Hobbykünstler gibt den Tieren jedoch andere Farben, verleiht ihnen andere Gesichter und mitunter sogar Flügel.

Für sein 15. Fabelwesen, ein blaues Pferd, ließ sich der Behamberger vom Expressionisten Franz Marc inspirieren. „Marc beschäftigte sich mit den Grundfarben rot, gelb und blau. Der Durchbruch gelang ihm mit seinen blauen und roten Pferden“, betont Grübl. Marc habe seine Linie trotz Anfeindungen mancher Künstler immer durchgezogen. „Er ist durch seine Hartnäckigkeit und seine eigene Linie für mich ein Vorbild geworden“, erklärt Grübl. Gemalt hat er blaue Pferde schon früher, nun hat er auch eines in seinem Garten stehen. Fünf Tage arbeitete er an dem Objekt, das aus sechs verschiedenen Blautönen besteht, die er selbst mischte. „Das Malen und die Tiere sind für mich ein Ausgleich“, erklärte Grübl, der bereits einen weiteren Zuwachs für seinen Fabelpark geplant hat: Ein Gorilla mit einem Baby am Rücken wird nächstes Jahr dazukommen.

Immer mehr Zuspruch findet der Fabelpark in Grübls Garten auch bei der Bevölkerung. Immer wieder schauen Großeltern mit ihren Enkeln vorbei, um die bunten Tiere zu bestaunen und auch das eine oder andere Foto zu schießen. Bis sechs Jahre dürfen die Kinder dafür auch auf den Tieren Platz nehmen. „Das Lächeln und die Freude der Kinder bringt mir unheimlich viel. Man ist mit der Jugend auch im Herzen jung“, freute sich Karl Grübl über die Anerkennung seines Hobbys und auf viele weitere Besucher.

