Im Jahr 2020 ist alles anders. Auch das Ferienprogramm in den Gemeinden war da keine Ausnahme. Trotz der etwas schwierigeren Umstände organisierte die Gemeinde Behamberg, natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitspunkte, heuer dennoch ihre traditionellen Ferienspiele, die bereits zum 13. Mal über die Bühne gingen.

Das Team des Beirats für Familie schaffte es durch zahlreiche freiwillige Helfer insgesamt 19 Vereine und Privatpersonen zu finden, die ein tolles Programm für die Kinder zusammenstellten. So konnten die Youngsters zum Beispiel aus Holz verschiedene Dinge gestalten, auf Kamelen und Pferden reiten, gemeinsam singen und mit Kräutern arbeiten oder mit dem Rad nach Steyr fahren, um das berühmte Buburuza-Eis zu genießen. Auch erste Versuche am Fußball-, Tennis- oder Volleyballplatz wurden den Kindern ermöglicht. Am Spielplatz in Behamberg war sogar ein Schatz versteckt, der gesucht werden musste. Wer es etwas ruhiger angehen wollte, der konnte sich beim Knüpfen von Perlenarmbändern oder beim Yoga gut entspannen.

Wie es in Behamberg so üblich ist, wird eine Veranstaltung immer vom Bürgermeister selbst durchgeführt. Diesmal zeigte sich der passionierte Läufer von seiner sportlichen Seite und begeisterte die jungen Behamberger mit einem tollen Lauftraining am Sportplatz. „Da es durch Corona heuer nicht recht viele Veranstaltungen gab, wurden die Ferienspiele sehr gut angenommen. Die Kinder waren alle mit vollem Eifer und völliger Motivation dabei“, war Manuela Flankl, Leiterin des Beirats für Familie, zufrieden.