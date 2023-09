Landjugend schuf Rastplatz und Audioguide für den Pilgerweg

Die Landjugend Behamberg hat sich auch heuer wieder zum Projektmarathon angemeldet, um eine Aufgabe in 42 Stunden zu meistern. Bürgermeister Karl Josef Stegh und Bezirksleiter-Stellvertreter Daniel Reichhuber stellten das Projekt „Vitales Mostviertel, idyllisches Behamberg“ vor. Die Aufgabenstellung hieß, für den Pilgerweg der Kleinregion Mostviertel Ursprung eine attraktive Pilgerstation am Dambergblick in Behamberg zu gestalten und auf zwölf weiteren Stationen im Gemeindegebiet von Behamberg, St. Peter und Weistrach einen Audioguide mit QR-Code vor Ort einzurichten.

Am Sonntag wurde das fertiggestellte Projekt im Kultursaal präsentiert. Wahrlich eine gelungene Leistung. Am Dambergblick lädt nun ein gemütliches Rastplatzerl mit Bänken und Tisch sowie einer Holzliege zum Verweilen ein. Der Audioguide begleitet die Wanderer und gibt nähere Informationen zu den verschiedenen Stationen am Weg.