Das 46. Waldfest veranstaltete der Musikverein Behamberg am Samstag im Hafnerwald. Obmann Christoph Marquart konnte in der schönen Sommernacht viele Besucher begrüßen.

Vor Einbruch der Nacht gab es um 19 Uhr noch einem Dämmerschoppen, bei dem die Stadtkapelle St. Valentin das Publikum begeisterte. Um 21 Uhr ging es dann los mit der Gruppe „inTeam – Die Party-Band“, wo vor allem die jungen Besucher so richtig auf ihre Kosten gekommen sind.

Für das leibliche Wohl wurde an der 70 Meter langen Bar mit verschiedenen Speisen gut gesorgt. Bereits seit ungefähr zwei Generationen zieht das Waldfest die Besucher in seinen Bann. Jedes Jahr wird dieses Waldfest immer mehr zum Publikumsmagneten.

Aus Umwelt- und Sicherheitsgründen war das Festgelände eingezäunt und abgesichert, was tagelange Vorbereitungsarbeiten sowie auch Aufräumarbeiten mit sich bringt. Insgesamt waren dieses Wochenende etwa 120 Personen hinter den Kulissen im Einsatz. Der Boden am Waldfestgelände wurde zur Sicherheit vor dem Fest befeuchtet. Am Gelände selbst wurde ein strenges Rauchverbot errichtet, dafür gab es eine gesonderte Raucherzone.

So wie in den letzten Jahren ist auch wieder der Abschluss eines Polterabends beim Waldfest gekommen. Carina Schoiswohl aus Weistrach machte hier beim Fest den Abschluss ihres Polterabends.

Seit 1993 gibt es am Tag nach dem Waldfest, also immer am Sonntag darauf, einen Dämmerschoppen, der um 15 Uhr begonnen hat. Angefangen hat dieser Nachmittag mit einem Tanzlmusiktreffen. Es waren 3 Gruppen und zwar die „Lustigen Behamberger“, die „Behamberger Turmbläser“ und die Gruppe „Schmankerl aus der Region“ aus Ernsthofen. Später spielten die „Lederhosen Böhmischen“ vom Musikverein Behamberg den Dämmerschoppen. Wegen des hohen Besucherandrangs mussten zusätzliche Tische und Bänke aufgestellt werden.

Dieser Dämmerschoppen dauerte bis in die Nacht hinein und es war ein schöner Abschluss von diesem gelungenen Fest.