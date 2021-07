Die Kameraden der FF Behamberg wurden am Montag durch die Bereichsalarmzentrale Amstetten zu einer Tierrettung in die Hafnerstraße alarmiert. Ein Pony war aus ungeklärter Ursache in einem Bach zu liegen gekommen und konnte sich selbst nicht mehr befreien.

"Wir konnten das Pony mittels Korbtrage aus der misslichen Lage befreien und brachten es zurück in den Stall", erklärt Einsatzleiter und Behambergs Kommandant Simon Rettensteiner. Das Gelände war unwegsam und die Florianijünger gingen behutsam bei der Tierrettung vor. Ein Tierarzt wurde verständigt, um das völlig unterkühlte und verletzte Pony durchzuchecken.