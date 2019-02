Unter dem Titel „Gründer haben’s leicht“, fand am vergangenen Donnerstag in Behamberg zum ersten Mal eine Veranstaltung statt, die Gründern und Erfindern die Möglichkeit bieten soll, ihre Ideen zu präsentieren.

Gerhard Haba von der Firma Haba in Behamberg, der diese Veranstaltung ins Leben gerufen hat, betonte bei der Vorstellung, dass es sich hierbei um eine private Initiative handelt. Er möchte damit Gründer und ihre Ideen vor den Vorhang holen. „Es ist zukünftig wichtig, durch neue Ideen und Unternehmensgründungen Arbeitsplätze in der Region zu schaffen und auch das Potenzial in der Region zu halten“, erklärte Haba.

Im Vorfeld stand der Unternehmer mit acht Personen in Kontakt, die durchaus spannende Ideen mit Potenzial hatten. Da der Großteil aber befürchtete, dass die Ideen noch nicht reif genug für die Öffentlichkeit seien oder dass sie jemand anderer kopieren könnte, war am Präsentationsabend nur Johann Innerhuber bereit, seine neue Entwicklung vorzustellen. Er zeigte einen eigens entwickelten Zitruspressen-Aufsatz für Küchenmaschinen. Innerhuber hat seine Entwicklung bereits auf österreichischer und europäischer Ebene als Patent angemeldet und möchte nun eine größere Stückzahl zur Vermarktung produzieren.

Dafür sucht er vor allem nach Unterstützung für eine gute Marketing- und Verkaufsstrategie. Gerhard Haba und die Jury mit App-Entwickler Daniel Peterseil, Managerin Iris Daxecker und Unternehmer Gerhard Leitner werden nun dafür sorgen, dass Johann Innerhuber diese Unterstützung für die weiteren Schritte zur Umsetzung auch erhält. Beim anschließenden Gespräch und Networking wurde noch auf Verbesserungen und Strategien der Idee eingegangen und Johann Innerhuber Tipps zur Umsetzung gegeben.

Für Gerhard Haba war die Veranstaltung ein Erfolg und sie soll auf jeden Fall wiederholt werden. „Es soll weiteren kreativen Menschen die Chance geboten werden, ihre Entwicklungen zu präsentieren. Das Eis ist nach der ersten Veranstaltung gebrochen und künftig werden mehr bereit sein, die Chance zu nutzen, ihre Ideen zu präsentieren.“