Der letzte Nahversorger sperrt zu und ein Arzt, der aufs Land geht, ist schwer bis gar nicht zu finden. Eine Situation, die es mittlerweile in vielen Gemeinden gibt. Nicht aber in Behamberg, wo am Freitagnachmittag die Spatenstichfeier für das Nahversorger- und Arzthaus über die Bühne ging. Mit Franz Gegenhuber und Alexandra Divinzenz griffen dabei auch bereits der künftige Nahversorger und die praktische Ärztin zum Spaten.

Angekauft wurde die Liegenschaft Behamberg 33, die in direkter Nachbarschaft zu Feuerwehr und Gemeindeamt liegt, im Dezember des Vorjahres, das darauf befindliche Gebäude wurde im Mai abgerissen. „Das ist ein besonders wichtiger Platz für die Gemeinde. Damit gelingt es uns, das Ortsleben zu erhalten und die Versorgung mit Lebensmitteln und Arzt zu gewährleisten“, erklärte Bürgermeister Karl Josef Stegh in seiner Rede. Das Großprojekt, das bis Mai/Juni 2021 abgeschlossen werden soll, schlägt sich mit einem Investitionsvolumen von 1,35 Millionen Euro zu Buche. Eine Summe, die für die Gemeinde vor allem auch durch großzügige Förderungen zu stemmen ist. „Wir haben für das Projekt großartige Unterstützung“, bedankte sich der Ortschef am Freitag daher stellvertretend für Bund und Land bei Nationalratsabgeordnetem Andreas Hanger und Landtagsabgeordneter Michaela Hinterholzer. Das Gemeindeinvestitionspaket des Bundes umfasst die stolze Summe von 358.000 Euro, die NAFES-Förderung des Landes beträgt 100.000 Euro.

In seiner Ansprache präsentierte Bürgermeister Stegh den zahlreichen interessierten Bürgern auch die Fakten des Neubaus. So werden auf dem 1.556 Quadratmeter großen Grundstück insgesamt 491 Quadratmeter bebaut. Auf 255 Quadratmetern wird im Erdgeschoß des Gebäudes der Nahversorger untergebracht sein. Es wird hier auch ein kleines Kaffeehaus und einen Postpartner geben. Im ersten Stock wird die 195 Quadratmeter große Ordination von Allgemeinmedizinerin Alexandra Divinzenz errichtet. Im zweiten Stock entstehen noch zwei Wohnungen zu je 81 Quadratmetern.

Lob für das Projekt gab es von den Ehrengästen. „Das ist ein tolles Projekt, das sich die Bevölkerung wünscht. Nahversorgung und ein Arzt im Ort stehen immer ganz oben auf der Agenda“, erklärte Michaela Hinterholzer in ihrer Ansprache.