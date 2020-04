Gegen 23 Uhr wurden am Montag die Feuerwehren Behamberg und Wachtberg zu einem Traktorbrand in die Wachtbergstraße alarmiert. Am Einsatzort stellten sie fest, dass ein Hoftraktor in einer Maschinenhalle in Vollbrand stand.

Unter Atemschutz begann man, das Feuer zu löschen. Parallel dazu wurde eine Zubringleitung vom nahe gelegenen Bach errichtet.

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurde das Fahrzeug durch das Tanklöschfahrzeug Behamberg mittels Seilwinde aus der Halle gezogen. Ein Reifen des Traktors entzündete sich immer wieder. Dieser wurde demontiert und in einem gefluteten Container gekühlt. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Der Brand dürfte laut Einsatzleiter durch eine Selbstentzündung des Hoftraktors entstanden sein.