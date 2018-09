Die Gemeinde Behamberg hat die umfassende Sanierung des Gemeindefriedhofs sowie der desolaten Friedhofskapelle in Angriff genommen. Rund 150.000 Euro werden in dieses Vorhaben investiert.

„Das ist natürlich viel Geld, weshalb wir eine Befragung durchführten, um den Bedarf an zukünftigen Grabarten zu evaluieren“, informiert Bürgermeister Karl Josef Stegh.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden in der letzten Gemeinderatssitzung den versammelten Mandataren präsentiert:

Befragt wurden nur die aktuellen Grabinhaber. Von 296 ausgegebenen Fragebögen sind 185 zurückgekommen, was einer Rücklaufquote von 62,5 Prozent entspricht. „Das ist sehr hoch und repräsentativ“, freut sich der Ortschef.

66 Prozent wollen Urnenbestattung

Demnach gedenken dreizehn Inhaber, ihre Grabstelle in Zukunft aufzulassen; elf Personen wollen von einem Doppelgrab auf ein Einzelgrab umsteigen.

„Dass die Feuerbestattung auch in Behamberg immer mehr Einzug hält, sieht man deutlich. Gleich 66 Prozent wollen ihr Grab künftig für eine Urnenbestattung nützen“, staunt Bürgermeister Stegh.

Ein Drittel davon gedenkt, ihre derzeitige Grabstelle auf eine kleinere Urnengrabstelle in der Erde zu reduzieren. Zwölf Personen wollen ein neues Urnengrab und dreizehn Personen eine eigene Urnennische.

„Das Ergebnis bestätigt unser Sanierungskonzept, in dem wir ja auch die Errichtung von 18 Urnennischen in der Kapelle und von Urnengräbern vorsehen“, so Stegh.

Da viele Grabinhaber daran denken, ihr Grab zu verkleinern, sei viel weniger Platzbedarf erforderlich und eine Friedhofserweiterung langfristig nicht nötig. „Wir können alle Gräber im bestehenden Friedhof unterbringen“, betont Stegh. Platzreserven seien im Norden des Friedhofs vorhanden.