Vier Events an einem Tag am Wachtberg

Zwei Jahre verhinderte die Corona-Pandemie große Veranstaltungen. Umso größer ist die Freude, dass diese nun wieder stattfinden können. Am Wachtberg gingen am vergangenen Samstag auch gleich vier Veranstaltungen an einem Tag über die Bühne.

Gestartet wurde der ereignisreiche Tag um 15 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des Gastgartens beim Wirt am Wachtberg. Eine Stunde später traten die starken Männer des Maibaum-Erhaltungsvereins (MEV) in Aktion und stellten mit musikalischer Unterstützung den Maibaum auf. Danach stand die sportliche Jugend beim von der Gemeinde organisierten Kinder- und Jugendlauf im Mittelpunkt.

Mit genau 100 Nennungen sehr gut angenommen wurde dabei der neue Bambinilauf der Jahrgänge 2015 und jünger. Die jüngsten Teilnehmer, Marie Polansky und Nico Mayerhofer, werden beide im Juli erst drei Jahre alt. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem Dämmerschoppen im Gastgarten des Gasthauses Grillnberger.

