Wald-Fest war auch im Regen ein voller Erfolg

Der Musikverein Behamberg hat wieder einmal bestätigt, dass man zusammenhält. Trotz des Regenwetters blieb man hart und veranstaltete am Samstag zum zweiten Mal das Wald-Fest im Angererwald. Aufgrund der Wetterbedingungen wurde es allerdings auf Regen– Wald-Fest umbenannt. Mehrere hundert Personen waren gekommen, um den Musikverein zu unterstützen.

Die Musiker bereiteten das Fest mit der Aufstellung sämtlicher Einrichtungen, der Absperrung, der Bar-, Schank- und Küchenbereiche tagelang vor und belegten die Wege mit Hackschnitzeln. Damit nicht in der Wiese geparkt werden musste, hatten sie einen Parkplatz-Taxidienst von der Tankstelle am Wachtberg und vom Ort Behamberg eingerichtet, der bestens funktionierte. Geändert wurde der Beginn des Festes, denn der Auftritt der Stadtkapelle Haag wurde abgesagt. Dafür sorgte die Gruppe „VoixKrawäu“ für tolle Stimmung. Die Besucher, die keinen Regenmantel mit hatten, bekamen gleich bei der Kassa einen geschenkt. Diese wurden von der Raika Haidershofen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das Gelände war witterungsbedingt zwar nicht so dicht besucht, dafür herrschte unter den aufgestellten Partyzelten tolle Stimmung. So wie schon in den letzten Jahren war auch heuer eine Damen-Poltergruppe aus Sulzbach zu Gast. Für das leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt. Gut besucht waren die Wald-, Seiterl- und die „Spritzer Bar“. Auch die Kaffeebar mit hausgemachten Mehlspeisen wurde positiv angenommen. Köstlichkeiten aus der Küche wurden von vielen Besuchern konsumiert. Der Dämmerschoppen am Sonntag fiel ins Wasser und wurde abgesagt