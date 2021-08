Dass eines der Ferienspiele von Bürgermeister Karl Josef Stegh gestaltet wird, hat in Behamberg bereits Tradition. Heuer war der Ortschef, der Kunstpädagoge an der BafEp Steyr ist, ganz in seinem Element. Gemeinsam mit sieben Nachwuchskünstlern gestaltete er eine sieben Meter lange Wand in den neuen Räumlichkeiten von Gemeindeärztin Alexandra Divinzenz.

Für das Konzept des Gemäldes zeichnete Stegh verantwortlich. „Die Kinder sollten Ideen für Körperteile mitbringen: Herz, Lunge, Kopf, Hand – alles, was wehtun kann“, erklärt der Bürgermeister. Dann zeigte er ihnen Bilder von Joan Miro, in dessen Stil das Wandgemälde umgesetzt werden sollte. „Der Stil ist sehr flächig, bunt, lustig und sehr kindgerecht“, begründet er seine Wahl. Eineinhalb Tage arbeiteten die Kinder an dem Kunstwerk.

Entworfen wurden die einzelnen Elemente auf Papier und dann mit Acrylfarben auf die Wand übertragen. „Das Bild macht ordentlich Wetter“, waren Stegh und auch die Gemeindeärztin letztendlich begeistert vom fertigen Gemälde.