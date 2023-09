Zehn Parzellen für die Fußballsiedlung sind bereits verkauft

Zahlreiche Formalbeschlüsse standen bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch auf der Tagesordnung. So hat der Gemein- derat eine Reihe von Grundabtretungen beziehungsweise Grundübernahmen ins öffentliche Gut beschlossen. Die Fläche der geplanten Zufahrtsstraße beim alten Sportplatz in Ramingdorf, Flächen der neu adaptieren Busbuchten an den Landesstraßen sowie Flächen der neu gestalteten Siedlungsstraße in der Putznsiedlung wurden übernommen.

Konkretere Formen nimmt auch bereits die neue Fußballsiedlung am alten Sportplatz in Ramingdorf an. Die Gemeinde hat ja das Areal im Frühjahr gekauft. Auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden insgesamt zwölf Bauparzellen mit einer Größe zwischen 750 und 850 Quadrat- metern. Interessenten für die Grundstücke gab es genug, denn schon seit drei Jahren standen zahlreiche ehemalige Fußballer des ASV Behamberg-Haidershofen auf einer Interessentenliste. In einer ersten Tranche konnten zehn Bauparzellen einen Käufer finden, deren Verträge nun unterfertigt wurden.

Ein Trainer und lauter ehemalige Kicker des ASV

„Das wird eine lustige Siedlung, weil sich alle kennen“, ist Bürgermeister Karl Josef Stegh sicher. Er ist auch davon überzeugt, dass die restlichen zwei Bauparzellen noch heuer verkauft sein werden. „Es gibt einen großen Andrang. Das ist sehr erfreulich“, ergänzt der Ortschef. Für die Errichtung der Infrastruktur (Straße, Beleuchtung, Wasser, Kanal) auf diesen neuen Grundstücken wurden die Bauaufträge an die Firma Swietelsky als Billigstbieter vergeben.

32 Anträge für Förderungen von PV-Anlagen konnte der Gemeinderat in der Sitzung positiv beurteilen. „Das waren so viele wie noch nie und es ging immerhin um 27.300 Euro Gesamtfördervolumen“, informiert Stegh. Diese Förderung wird mit Ende des Jahres auslaufen. „Sollte noch jemand Einreichungen planen, ersuchen wir diese samt Bestätigung der Inbetriebnahme zeitgerecht abzugeben“, appelliert Stegh an seine Bürger.

Einem Ansuchen des Beachvolleyballvereines um finanzielle Unterstützung für Sanierungsarbeiten des Platzes am Wachtberg wurde ebenfalls stattgegeben. Bei den Gesamtkosten in Höhe von 8.800 Euro wird sich die Gemeinde beteiligen.