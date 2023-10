Mit Blaulicht-Bar und Blutspendeaktion

Viele Marktfahrer werden auch heuer wieder in Behamberg ihre Waren anbieten. Am Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Gegenhuber, Nah & Frisch, stellen heimische Betriebe auf und bieten unter anderem regionale Produkte vom Bauernmarkt an. Am Gemeindeamt gibt es einen Umweltstand mit dem Thema „Photovoltaik-Energie“. Dort kann man sich Informieren beziehungsweise beraten lassen.

Auch Kulinarik kommt nicht zu kurz

Die Feuerwehr Behamberg sorgt wie immer im Kultursaal für leibliches Wohl. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten im Kultursaal Behamberg gibt es auch heuer wieder eine Blaulicht-Bar in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Behamberg.

In der Blaulicht-Bar gibt es bei angenehmer Musik für Jung und Alt vielseitige Schankmixgetränke sowie auch eine Seiterlbar. Noch dazu ist die Bar bei schlechtem Wetter windgeschützt und beheizt. Neu ist heuer am Samstag vor dem Kirtag eine Blaulicht-Bar-Warm-up-Party ab 21 Uhr.

Am Sonntag warten im Kultursaal wieder die traditionellen Gerichte wie Steckerlfisch, Surbraten, Putenstreifensalat, Grillwürstel und vieles mehr. Weiters wird es auch wieder die berühmten „Potato Spiralos" von der Feuerwehrjugend geben. Der Reinerlös wird zur Anschaffung von Einsatzbekleidung und Geräten verwendet.

Am Kirtagssonntag (29. Oktober) findet von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr im Kindergarten eine Blutspendeaktion statt. Nähere Infos online: www.blut.at. Ebenfalls am Sonntag gestaltet der Musikverein Behamberg um 9.30 Uhr die heilige Messe. Diese wird für die verstorbenen Musiker gefeiert. Nach der Messe wird der Musikverein auf verschiedenen Plätzen ein Ständchen spielen.