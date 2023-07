Leni Zöttls Lied für NÖ auf CD präsentiert

Die CD „Mein Lied für Niederösterreich“ wurde im Bioweingut Geyerhof in Furth bei Göttweig präsentiert und vereint die musikalischen Liebeserklärungen von zwölf jungen Liedermacherinnen und Liedermachern. Darunter findet sich auch der Song „In Niederösterreich“ von Leni Zöttl aus Behamberg.

Leni Zöttl trug ihr Lied „In Niederösterreich“ bei der CD-Präsentation vor. Foto: Gleiß, Franz Gleiß

Von der musikalischen Vielfalt auf dem Sampler zeigte sich Landtagspräsident Karl Wilfing beeindruckt: „Ich bin dankbar für diese vielfältigen Beiträge, die allesamt eine Beflügelung des Geistes sind. Im Bereich der Kultur sind wir in Niederösterreich Spitzenklasse, und das ganz sicherlich dank der Breitenkultur: Eine Vielzahl der Kinder genießt eine Ausbildung an der Musikschule. Für jedes Talent in diesem Land gibt es die Möglichkeit, sich zu zeigen und aufzutreten. Wo wir helfen und fördern können, tun wir das aus Begeisterung.“ „Liedermacherinnen und Liedermacher legen in ihre Texte, in ihre Musik viel Gefühl, viel Herz und viel Seele rein. Sie sind Handwerkerinnen und Handwerker der besonderen Art und regen zum Innehalten und Nachdenken an“, betonte Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Das Album ist zum Preis von 12 Euro im Shop „Volkskultur – Handwerk der Regionen“ (Ludwig-von-Köchel-Platz 1) in Krems sowie in der Buchhandlung der Regionen der Volkskultur Niederösterreich (Steiner Donaulände 56), ebenfalls in Krems, erhältlich. Zudem kann sie per Mail an office@kulturregionnoe.at oder telefonisch unter 02742/906666137 bestellt werden. Digital sind die Songs auch auf den gängigen Streaming-Plattformen Apple Music, Spotify, Deezer und Amazon Music abrufbar.

Martin Lammerhuber kündigte im Zuge der CD-Präsentation auch gleich den neuen Wettbewerb an, der unter dem Titel „Mein Lied für… eine lebenswerte Zukunft“ steht. Liedermacher können dabei ihre Gedanken und Gefühle für eine lebenswerte Zukunft in einem selbst getexteten und komponierten Lied zum Ausdruck zu bringen. „Jeder Mensch hat ein Bild von der Zukunft oder ein Gefühl dafür, wie das eigene Leben und die Welt künftig aussehen sollen“, erklärt Lammerhuber dazu. Teilnehmen können abermals Personen ab dem 15. Lebens­jahr, die in Niederösterreich geboren sind oder ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben. Die Eigenkompositionen (eine pro Teilnehmer, zwischen 2:30 und 3:45 Minuten) sollen inklusive kurzer Personenbeschreibung als Audio- oder Video­datei bis 6. Oktober an liedermacher@kulturregionnoe.at geschickt werden.