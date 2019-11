Ihr 27-jähriger Sohn, der das Fahrzeug lenkte, und ein ebenfalls aus Armenien stammender 29-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, erlitten aber einen schweren Schock, teilte die Polizei mit.

Die beiden wurden in das Unfallkrankenhaus Linz in Oberösterreich gebracht. Der Fahrer kam in der Richtung Linz aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonleitwand. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam im Grünstreifenbereich des Mittelstreifens entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich weiter.

Die Westautobahn, Richtungsfahrbahn Linz, war im Unfallbereich bis kurz nach 13.00 Uhr komplett gesperrt. Es entstand ein etwa vier Kilometer langer Stau. Danach wurden der Pannenstreifen und der daneben befindliche Fahrstreifen von den Einsatzkräften für den Verkehr freigegeben. Um 14.00 Uhr war die Autobahn wieder komplett befahrbar.

