Das Herz am rechten Fleck haben die Mostlandbiker aus dem Bezirk Amstetten. Sie luden am Samstag zu einer Sternfahrt und Benefizveranstaltung für die vierjährige Nadine aus Neufurth, die zu Beginn des Jahres am Non-Hodgin Lymphom erkrankte.

„Mittlerweile hat Nadine eine Reihe von Chemos hinter sich und macht alles ganz tapfer mit. Das alles ist alles andere als leicht für sie. Und für ihre Mama schon gar nicht. Aber sie sind echte Kämpfer, sie werden auch diese Hürde schaffen“, sind die Biker überzeugt, denen das Schicksal des kleinen Mädchens von Beginn an sehr nahe ging.

Am Samstagvormittag startete die Sternfahrt von der Basilika Sonntagberg und ging quer durch das schöne Mostviertel bis zum Ziel auf den Ederhof in Endholz 34, St. Valentin. „Es haben 250 Motorräder teilgenommen, sowie 20 Autos, Alfa Club und einige Oldtimer.Begleitet wurden wir von der Polizei sowie den Gelben Engeln der Wolfsbacher Motorradfreunde. Die gesamte Fahrt verlief problemlos und ohne Vorfälle“, berichten die Organisatoren, die auch von einigen Vereinen unterstützt wurden. So übernahm die FF Endholz Parkplatzdienst und Feuerwache, die FF Haag unterstützte die Biker beim Auf- und Abbau und die Landjugend half bei der Bewirtung.

Nach 12 Uhr kam die Sternfahrt am Ziel an. Vor Ort wurde die 3-G-Regel eingehalten und auch getestet. Beim Fest am Eder hof folgte noch eine Motorradweihe und ab 16 Uhr spielte Cider Quarter Rebels Country Musik auf der Festwiese. Ebenso gab es eine große Tombola mit hochwertiger Preisen. Der Reinerlös kommt Nadine zugute.