Meisterwerke für den Hörgenuss

Schon die Interpretationen von „Back on track“, einem sinfonischen Stück für Blasorchester, und der Marschmusik „Mens sana in corpore sano“ zeigten die hohe Qualität der Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Oberst Adolf Obendrauf und erweckten beim Publikum am vergangenen Mittwoch in Haag große Bewunderung.

Die erste Hälfte des Benefizkonzerts für die Sanierung des Pfarrhofs in der gut besetzten Mostviertelhalle erreichte mit „Csardas“ von Vittorio Monti mit einem Solo für Xylophon einen ersten Höhepunkt, der vom Publikum mit tosender Begeisterung aufgenommen wurde. Mit dem wunderbaren Werk „Symphonic Overture“, einer Auftragsarbeit, die zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der United States Air Force Band entstand, wurde die begeisterte Zuhörerschaft in die Pause verabschiedet.

Filmmusik und pointenreiche Moderation

Mit Julius Fučiks Meisterwerk „Florentiner Marsch“ wurde gleich danach ein fulminanter Hörgenuss serviert. Besonders reizvoll und mitreißend gelangen Estas Tonnes „Spirit of Time“ und Joe Zawinuls „Birdland“, und sie waren weitere Höhepunkte eines unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programms. Mit „Farmers Tuba“, einem Meisterwerk von Martin Scharnagl, und der Filmmusik „A Million Dreams“ wurden weitere köstliche Akzente gesetzt.

Hervorzuheben ist die entspannte und lockere Moderation von Josef Losbichler, der nicht nur mit Informationen überraschte, sondern auch so manche Pointe setzte. Als Draufgabe gab es den Deutschmeister Regimentsmarsch und den Radetzkymarsch als Krönung eines besonderen Konzerts. Tosender Applaus und helle Begeisterung.

