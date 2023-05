Musikverein Wachtberg spielte für vierjährigen Buben

behamberg Der Musikverein Wachtberg veranstaltete am Sonntag sein diesjähriges Benefizkonzert in der Pfarrkirche Münichholz. Das Konzert wurde vom Musikverein Wachtberg unter der Leitung von Kapellmeister Florian Bürstmayr und dem Chor unter der Leitung von Sandra Bürstmayr gestaltet.

Das Konzert war sehr gut besucht und die Zuhörer wurden mit einem traumhaften Programm belohnt. Bei mehr als der Hälfte der Stücke sang der Musikerchor, der aus den Musikermitgliedern zusammengestellt wurde. Zwischen den Stücken lasen Verena Burgholzer und Kathrin Traxler Gedanken vor. Applaus gab es zwischen den Stücken nicht. Der wurde am Ende entsprechend nachgeholt. Beim letzten Stück, „Großer Gott, wir loben dich“, konnten die Besucher mitsingen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Familie Begic und der Christkindlaktion zugute.



Daris Begic wurde 2019 mit 603 Gramm und 29 Zentimetern geboren. Er verbrachte die ersten 103 Tage seines Lebens im Spital, wo sich alle sehr fürsorglich um ihn kümmerten. Er wurde dann aber ohne bestimmter Diagnose entlassen. Nach dem zweiten Lebensjahr bemerkte die Familie, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmte. Mit drei Jahren erhielt er die Diagnose frühkindlicher Autismus. Aktuell besucht er den Kindergarten in Ramingdorf, wo er mit Unterstützung der Pädagogen Fortschritte macht. Mit der Spende will man dem Buben weitere Therapien ermöglichen.

Bei der Hälfte der Musikstücke sang derMusikerchor, der aus den Mitgliedern des Musikvereins zusammengestellt wurde. Foto: Putz

