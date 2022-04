St. Valentin: Autoren lasen für Ukraine

Werbung

Eigentlich hätte eine Lesung mit St. Valentiner Autoren bereits vor zwei Jahren in der Stadtbibliothek stattfinden sollen. „Corona ist uns da aber dazwischen gekommen“, erklärt Kulturstadtrat Leopold Feilecker. Am Samstagabend wurde diese Veranstaltung nun in der Aula der IMS Langenhart nachgeholt. Der Anlass war aber ein gänzlich anderer, denn die Lesung wurde zur Benefizveranstaltung. Die freiwilligen Spenden der Besucher und die ansonsten für Autoren und Musiker bezahlten Honorare kommen der Ukraine-Hilfe zugute.

Bettina Perner las Auszüge aus ihrem Buch „Die Ewigkeit dauert mir schon zu lange“, Herta Krondorfer präsentierte ein Kapitel ihres Science-Fiction-Krimis „Der letzte Salamander“. Der arrivierteste der drei Autoren, Hannes Wirlinger, stellte Passagen seines Debütromans „Der Vogelschorsch“ vor, der im Jahr 2020 mit dem österreichischen Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden war.

Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte aber keiner der lesenden Autoren, sondern eine ganz besondere Musikerin. Die aus der Ukraine geflüchtete Musik-Professorin Olga, die seit zwei Wochen in St. Valentin ist, trug am Klavier zwei ukrainische Stücke vor.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.