Besichtigungen und Bußandacht in Weistrach und St. Peter/Au

Der Besinnungsnachmittag begann mit einer Betriebsbesichtigung der Firma Hirsch in Weistrach. Begrüßt wurden die Teilnehmer im Familienbetrieb von Fritz Hirsch mit seiner Gattin Brigitte, aber auch die Seniorchefs und der Sohn, der auch in der Firma mitarbeitet, waren dabei. Neben dem Sägewerk betreibt die Firma Hirsch auch eine Kanalreinigung, die sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat.

Dann ging es ins Sägewerk, das immer wieder erneuert und auf den letzten Stand der Technik gebracht wurde. Das meiste Holz kauft die Firma im Umkreis von 30 Kilometern und verkauft dieses auch wieder in der Nähe. Angekurbelt wird der Absatz durch die automatische Abbinde-Anlage, die einige Zimmerleute der Umgebung nutzen und so auch Holz brauchen. Weiters besichtigten die Teilnehmer die Altholz-Aufbereitung. Dabei wird Holz gedämpft, gebürstet und dann mit verschiedenen Bearbeitungsschritten zu Altholz aufbereitet. Die Männer konnten das Altholz bestaunen, das sehr guten Absatz findet.

„dorfHAUS“: Projekt mit Zukunft

Nächster Zwischenstopp war das „dorfHAUS“ Kürnberg. Dort erklärte Franz Schnetzinger dessen Entstehungsgeschichte. Ein zukunftsträchtiges Projekt, in dem der Kindergarten, Vereine und die Pfarre ein modernes, zweckmäßiges Haus errichtet haben. Franz Schnetzinger und sein Team mussten gegen große Widerstände ankämpfen, um das Projekt zu verwirklichen. Mit sehr viel Eigenleistung seitens der ganzen Bevölkerung wurde das Projekt fertiggestellt. Jetzt seien alle froh, denn das Haus werde sehr gut angenommen, man kann es auch für private Veranstaltungen buchen. Durch einen großen Saal mit herrlicher Aussicht ergibt es ein wunderbares Ambiente.

Josef Muhr und der Geistliche Assistent der KMB Thomas Pichler gestalteten die Bußandacht in der Pfarrkirche Kürnberg. Josef Muhr leitete die Besinnung, in der mit männerspezifischen Fragen die Teilnehmer durch die Bußandacht geführt wurden, Thomas Pichler nahm den Männern im Beichtstuhl die Beichte ab. Das Thema lautete: „Wir machen Scherben in unserem Leben, Gott nimmt uns unsere Scherben ab.“ Im Betrachten der Scherben besannen sich die Männer ihrer Schuld und brachten sie zum Altar vor Gott. Zum Abschluss ging es ins Gasthaus Huber zu einem gemütlichen Ausklang.

