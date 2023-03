Haager Tierpate mit 95 Jahren

„Ich wünsche mir von Euch zu meinem 95. Geburtstag nichts anderes als das Geschenk einer Tiernamensgebung im Tierpark Stadt Haag.“ Mit diesem Wunsch erleichterte Jubilar Karl Wild im Vorjahr die Suche seiner Töchter Ida, Doris und Sonja nach einem passenden und sinnvollen Geburtstagsgeschenk.

Bereits vor 5 Jahren erhielt Karl Wild zu seinem 90er von seinen Töchtern das Geburtstagsgeschenk einer Tiernamensgebung mit der er eine Riesenfreude hatte. Damals bekam ein Alpensteinbock von ihm den Namen „Charly“. Jährlich verlängerte er seine Patenschaft, bis im Sommer 2022 sich ein Unglücksfall ereignete und der Bock nach einem Kampf mit einem jüngeren Artgenossen schwere tödliche Verletzungen erlitt.

Mufflon-Widder folgt auf Alpensteinbock

Zu seinem 95. Geburtstag erhielt Karl Wild von Ida, Doris und Sonja das Geschenk der Namensgebung für einen Mufflon-Widder. Es folgte die Namenssuche für Karl und dabei ließ er sich wiederum von seinem eigenen Vornamen leiten, um eine für das Tier passende Form zu finden. Zur Namensgebungsfeier wurde Karl Wild von seinen Töchtern und weiteren Familienangehörigen begleitet. Die Mufflons sind schreckhafte Tiere, haben ein großes Areal als ihren Lebensraum zur Verfügung und daher ist es immer wieder eine besondere Herausforderung, diese Tiere beobachten und aus der Nähe erleben zu können.

An diesem Tag haben sich die Tiere wie erwünscht eingefunden und gemeinsam diesen Tag der Namensgebungsfeier eines ihrer Artgenossen miterleben können. Karl Wild übernahm mit großer Freude die Fütterung der Tiere. Sein Patentier ließ sich noch bitten. Die männlichen Tiere der Mufflons betrachteten das Treiben noch aus gesicherter Entfernung. Besonders das Erkennen seines Patentiers war eine Herausforderung. In der Anlage leben einige Widder, die sich sehr stark ähneln, nur Nuancen an Unterscheidungsmerkmalen helfen zur Erkennung.

Für den ausgewählten Mufflon-Widder entschied sich Karl Wild aus Ramingdorf/Gemeinde Behamberg für die Namensform „Carlo“. Die Mufflons werden auch als Muffelwild bezeichnet, wodurch es zutreffend ist, dass Wild ein Tier des Muffelwilds benennt.

Ältester Namensgeber der Geschichte

Als Dank für die Übernahme der Patenschaft und Namensgebung freute es die neue zoologische Leiterin und Tierärztin Barbara Forstner und den Tierpflegerchef Stefan Hammelmüller ganz besonders, dem ältesten Tiernamensgeber in der Geschichte des Tierparks Stadt Haag die Namensgebungsurkunde und Jahrespatenschaftsurkunde überreichen zu können. Seine Namensgebungstafel, die künftig alle Besucher über diese Tiernamensgebung informieren wird, montierte der Namensgeber mit ebenso großer Freude.

Karl Wild blickt auf ein erlebnisreiches Leben zurück, das viel mit sportlichen Tätigkeiten und der Verbundenheit zur Natur erfüllt ist. Aber auch auf die schlimmen Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs mit einer Gefangenschaft blickt er gerne mit Wehmut zurück. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in Ramingdorf, Gemeinde Behamberg, und erinnerte sich immer wieder gerne an seine Kindheitsbesuche in Haag. Bereits im Jahre 1932, als Haag zur Stadt erhoben wurde, nahm ihn sein Vater auf dem Fahrrad zu dieser Großveranstaltung mit.

