„Bis auf ein paar Kleinigkeiten geht es mir wieder gut.“ Eine erfreuliche Nachricht, die für Nadine Handlgruber und die beiden St. Valentiner Rettungssanitäter Juliane Auer und Fabian Buchberger nach den Ereignissen des 3. Mai 2019 nicht selbstverständlich ist.

„Dieser Tag hat uns wieder einmal vor Augen geführt, wie schnell es in diesem Beruf gehen kann.“Fabian Buchberger, hauptberuflicher Rettungssanitäter an der Bezirksstelle St. Valentin

Damals kollidierte die junge Oberösterreicherin am späten Nachmittag mit ihrem Pkw am Bahnübergang in St. Pantaleon mit einem Zug, der das Fahrzeug noch rund hundert Meter mitschleifte. Die Ursache für den Unfall ist bis heute unbekannt. „Vermutlich habe ich aber aufgrund der tief stehenden Sonne das Rotlicht übersehen“, erklärt Handlgruber. Erinnern kann sie sich an den Unfall aber nicht. „Das Letzte, was ich noch weiß, ist mein Geburtstag am 25. April.“

Ganz anders sieht die Sache bei den beiden Rettungssanitätern aus, die über den nicht alltäglichen Einsatz noch heute öfters sprechen. „Dieser Tag hat uns wieder einmal vor Augen geführt, wie schnell es in diesem Beruf gehen kann. Nach einem eher ruhigen Dienst ist rund eine Stunde vor Dienstende plötzlich die Alarmierung ‚Zug gegen Pkw – eine Person eingeklemmt‘ gekommen“, erinnert sich Fabian Buchberger, hauptberuflicher Rettungssanitäter an der Bezirksstelle St. Valentin, an den Unglückstag zurück.

„Bei der Anfahrt haben wir zwar mit allem gerechnet, aber wie ernst die Lage tatsächlich ist, haben wir erst beim Eintreffen am Einsatzort erkannt“, erklärt die ehrenamtliche Rot Kreuz-Mitarbeiterin Juliane Auer.

St. Valentiner Sanitäter waren die ersten Helfer

Als erstes Rettungsmittel trafen die beiden damals keine zehn Minuten nach dem Notrufeingang am Unfallort ein. Couragierte Ersthelfer kümmerten sich bereits um die in ihrem Auto eingeklemmte Unfalllenkerin. Danach übernahm das St. Valentiner Rettungsteam. Während Buchberger den Einsatzablauf mit den Freiwilligen Feuerwehren aus Ennsdorf und St. Pantaleon koordinierte, begab sich Auer zu der jungen Oberösterreicherin ins Fahrzeug und wich ihr nicht mehr von der Seite.

Kurze Zeit später landete auch der Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ aus Linz am Einsatzort. Doch nicht nur die verkeilten Fahrzeuge, sondern auch der steile Hang zu den Schienen machte die Rettung äußerst schwierig. Mit vereinten Kräften gelang es nach einer knappen halben Stunde Nadine Handlgruber aus ihrem Fahrzeug zu befreien und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Linz zu fliegen.

Für die Einsatzkräfte war der Einsatz somit beendet, für das Unfallopfer begann jedoch erst der Kampf um Leben oder Tod. Die Diagnose im Krankenhaus war für Familie und Freunde jedenfalls ein Schock: Ein schweres Polytrauma – unter anderem eine Schädelbasisfraktur, eine Hirnblutung und ein Serienrippenbruch – war die Folge.

„Wie knapp es wirklich war, habe ich eigentlich erst bei der Reha in Meidling realisiert.“Nadine Handlgruber

„Drei Wochen lang haben wir nicht gewusst, ob sie es überleben wird“, blickt Handlgrubers Schwester Tanja, die selbst als Krankenschwester in Linz arbeitet und sich bereits einen Tag nach dem Unfall persönlich auf der Dienststelle in St. Valentin bedankte, an die schwierige Zeit zurück. Doch ihre Schwester gab nicht auf und kämpfte sich nach einem Monat im künstlichen Tiefschlaf auf der Intensivstation mit eisernem Willen ins Leben zurück. „Wie knapp es wirklich war, habe ich eigentlich erst bei der Reha in Meidling realisiert. Ich wollte sofort zurück in die Arbeit, doch zunächst musste ich erst wieder gehen lernen.“

Am 4. September, also ziemlich genau vier Monate nach dem Unfall, wagte sie ihre ersten eigenständigen Gehversuche. Nach einem weiteren Reha-Aufenthalt zu Beginn dieses Jahres folgte am 2. März der nächste Meilenstein: Die gelernte Versicherungskauffrau kehrte an ihren Arbeitsplatz zurück. Lediglich die wöchentliche Physiotherapie und eine eingesetzte Platte im Bereich des Schlüsselbeines erinnern noch an den tragischen Unfall.

Anfang August, genau genommen 459 Tage nach dem aufwühlenden Einsatz, kam es nun zum persönlichen Aufeinandertreffen von Nadine Handlgruber mit den St. Valentiner Rettungssanitätern. Ein Wiedersehen, das vor allem beim St. Valentiner Rettungsteam große Freude auslöste. „Meistens erfahren wir nicht, wie es mit unseren Patienten weitergegangen ist. Umso mehr freut es uns, heute einer gesunden Nadine gegenüber sitzen zu dürfen“, waren sich Fabian Buchberger und Juliane Auer einig.