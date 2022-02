Naturfreunde St. Valentin feiern Jubiläum

Vor 113 Jahren hatte der St. Valentiner Georg Sturm die Idee, der Naturfreunde-Ortsgruppe Steyr beizutreten. Er war somit der erste urkundlich erwähnte St. Valentiner Naturfreund. 1912 wurden die inzwischen auf eine Handvoll angewachsenen St. Valentiner Naturfreunde bei der Ortsgruppe Steyr als Zahlstelle eingetragen, zehn Jahre später lösten sie sich von der Ortsgruppe Steyr und führten von nun an die Geschäfte als eigenständiger Verein.

Einer, der später im Veranstaltungswesen des Vereins viel bewegen sollte, war NÖN-Mitarbeiter Karl Fuchs. Er trat der Naturfreunde-Bewegung als junger Gendarm im September 1957 bei. Als Obmannstellvertreter der Wintersportsektion unter Obmann Schafelner veranstaltete Fuchs mit dem einheimischen Künstler Hans Philipp 1966 die erste Künstler-Vernissage mit dem Kulturreferat der Gemeinde im Foyer der Hauptschule Schubertviertel. Im selben Jahr organisierte er das 100-jährige Jubiläumsfest des Musikvereines St. Valentin. Der historische Festzug lockte 30.000 Besucher an.

Ilse Wolfinger führt den neugewählten Vorstand an

1967 stellte man dann das mehrtägige Sommernachtsfest in Kooperation mit dem ATSV St. Valentin, Sektion Turnen, auf die Beine. Diese Veranstaltung war mit dem Bau der großen Teichbühne eine besondere Herausforderung. 2.500 Besucher an zwei Tagen lieferten den besten Beweis, dass gut organisierte Veranstaltungen angenommen werden. Das Naturfreunde-Kränzchen war jahrelang die Ballveranstaltung mit den meisten Besuchern in der Stadt.

Mit jedem Wechsel der Obmannschaft gab es einen Tapetenwechsel und einen anderen Themenschwerpunkt im Verein. Robert Wieser führte das Zeitalter „Extremklettern“ mit großem Erfolg ein. Nicht immer goutierte Wieser die ebenfalls gut im Rennen gewesenen Bergwanderer und die sehr erfolgreiche Reisesektion, die manchmal mit drei Omnibussen unterwegs war. Neben den Kletterassen Robert Wieser und Fritz Bauernberger war Bergsteiger Reinhard Streif eine Liga für sich. Er bestieg im Jahr 2009 im Pensionsalter noch den 7.077 Meter hohen Peak Kun im Himalaya. Streif war mit Reinhold Messner befreundet und machte auf dem Weg zu einem Achttausender einmal Rast mit ihm.

In der 50-jährigen Obmannschaft von Sepp Inspruckner erlebte der Wintersport ab dem Jahr 1972 eine Renaissance. In der Vorwoche absolvierte der Langzeitobmann bei der Generalversammlung seinen letzten offiziellen Vorstandsauftritt. Der einstimmig gewählte Vorstand mit Ilse Wolflinger an der Spitze ist ein Garant, in allen Segmenten die Vereinsinteressen zu wahren. Ihr zur Seite steht als Stellvertreterin Marianne Kragl.

