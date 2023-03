Wenn Zeitzeugen erzählen: Vortrag in der IMS Langenhart

Ingrid Portenschlager ist eine Zeitzeugin der zweiten Generation. Ihr Vater, Ernst Reiter, war über vier Jahre im Konzentrationslager Flossenbürg inhaftiert. Was er dort alles erlebt und erlitten hat und wie sich diese furchtbaren Geschehnisse auf sein späteres Leben und seine Familie ausgewirkt haben, erzählte Ingrid Portenschlager in einem sehr bewegenden Vortrag an der IMS Langenhart. Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen waren tief beeindruckt und bedankten sich bei den beiden Damen vom Verein Lila Winkel für ihre wertvolle Erinnerungsarbeit mit einem kleinen Blumengruß.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.