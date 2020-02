Gute Nachrichten gab es in der Vorwoche für alle Angehörigen von pflegebedürftigen Ennsdorfer Bürgern. „Um den Angehörigen sorgenfreie Tage zu ermöglichen, ist uns ein einzigartiges länderübergreifendes Betreuungsprojekt mit unserer Partnerstadt Enns gelungen“, freut sich die für Sozialangelegenheiten zuständige geschäftsführende Gemeinderätin Monika Primetshofer. Nachdem der Bezirkshauptmann von Linz-Land, Manfred Hageneder, nun die Genehmigung erteilt hat, dürfen Ennsdorfer künftig die Tagespflege im Tageszentrum ZBP Enns nutzen.

„Den Wunsch, dass auch Ennsdorfer das Tagesbetreuungszentrum besuchen dürfen, gab es schon länger, aber das ist wegen der Landesgrenzen nicht so einfach gewesen“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr. Den Beitrag, den für Ennser Bürger der OÖ Sozialhilfeverband zahlt, wird für die Ennsdorfer Bürger nun die Gemeinde übernehmen. Zwei Betreuungsplätze pro Tag wurden den Niederösterreichern vorerst zugesprochen. „Wir schauen uns das jetzt an und werden dann beurteilen, ob das Angebot in Anspruch genommen wird“, sagt Lachmayr.

Die Tagesbetreuung ist nur der erste Schritt

Die Nutzung der Tagesbetreuung ist für den Bürgermeister aber nur der erste Schritt der länderübergreifenden Kooperation. „Der zweite Schritt ist, dass wir auch im Altenheim Plätze bekommen, damit die Ennsdorfer nicht nach Haag oder Wallsee müssen. Da tut sich jetzt ein Fenster auf und wir wollen uns in die Gespräche einklinken“, betont Lachmayr. Damit dies realisiert werden kann, bedarf es aber einer Sonderregelung, denn auch hier ist die Landesgrenze ein Hindernisgrund. Und vor allem braucht man die Unterstützung des Landes NÖ. „Das Land müsste mitzahlen“, stellt Lachmayr klar.