Der ecoplus-Wirtschaftspark in Ennsdorf liegt im dynamischen Wirtschaftsraum zwischen Linz, Steyr, St. Valentin und Amstetten. In den 27 Betrieben sind rund tausend Mitarbeiter – überwiegend aus Oberösterreich – beschäftigt. Und der Wirtschaftspark wächst weiter.

Erst vor zwei Wochen wurde bekannt gegeben, dass die Firma Salvagnini am Standort Ennsdorf expandieren will und das Areal des Wirtschaftsparks um zehn Hektar erweitert wird. Eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung, die aber ein Problem weiter verschärfen wird: die angespannte Verkehrslage rund um die Mauthausner Donaubrücke.

Obwohl immer betont wird, dass der Ennsdorfer Wirtschaftspark der einzige Wirtschaftspark in Niederösterreich ist, der über einen eigenen Hafen sowie eine Straßen- und Bahnanbindung verfügt, ist die Anreise für die Bediensteten Tag für Tag schwierig und eine große Belastung. Obwohl die Stauproblematik durch einen neuen Linksabbiegestreifen auf oberösterreichischer Seite der Brücke etwas entschärft wurde, sind Verzögerungen normal.

privat Gerhard Fischer fordert den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln.

„Parallel zum Donaubrückenproblem bildet sich beim Kreisverkehr im Gewerbepark ein neues Nadelöhr mit täglich länger werdenden Staukolonnen in alle Richtungen. Die Umfahrung Pyburg ist schon kurz nach der Inbetriebnahme an ihre Leistungsgrenzen angelangt“, warnt Gerhard Fischer, Angestelltenbetriebsrat der Firma Salvagnini. „Mehr und besser ausgebaute Straßen ziehen mehr Verkehr an und bis zu einer neuen Donaubrücke werden noch viele Jahre vergehen. Die einzige kurzfristig umsetzbare Maßnahme zu einer Linderung ist die Förderung von Öffis und Radverkehr“, erklärt Fischer.

Öffentlicher Verkehr gehört ausgebaut

Und hier besteht für den Salvagnini-Betriebsrat dringender Nachholbedarf. So sind die Gemeinden des Bezirks Perg mit dem Fahrrad extrem schlecht zu erreichen. „Die B3 stellt für den Radverkehr in Mauthausen eine quasi fast unüberwindliche Hürde dar. Nur mit großen Umwegen gelingt es, von der Donaubrücke die Straße zur Weiterfahrt zu queren“, weiß Fischer.

Noch schlechter ist es aber um den öffentlichen Verkehr mit Bus oder Bahn bestellt, denn es gibt so gut wie keine direkten Verbindungen zwischen dem Bezirk Perg und dem Gewerbepark in Ennsdorf. „Die einzige aktuell noch vorhandene direkte Verbindung ist ein Schülerbus am Morgen und am Abend und alle Züge Richtung Linz fahren in Ennsdorf durch“, weiß Fischer.

Gemeinde bietet Bau von Bushaltestelle an

Wer aus Oberösterreich mit dem Zug zur Arbeit will, muss daher bis Enns fahren und von dort mit einem anderen Zug eine Station zurück nach Ennsdorf fahren und verliert somit bis zu 25 Minuten. „Das macht keiner. Die Zeitverzögerungen treiben die Leute weiterhin in Auto und Stau statt hin zu Öffis“, betont Fischer.

Vogl Ennsdorfs Bürgermeister Daniel Lachmayr kann Fischers Kritik nachvollziehen.

Eine Problematik, die Bürgermeister Daniel Lachmayr bewusst ist. „Die Situation ist nicht zufriedenstellend. Dass die Züge in Ennsdorf wieder stehen bleiben und einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das wollen wir auch“, betont der Ortschef.

Bei Gesprächen mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) habe man angeboten, dass die Gemeinde im Wirtschaftspark eine Bushaltestelle errichtet und finanziert. Dass Busse dann auch fahren, liege aber an der Bereitschaft der Verkehrsverbünde. Und hier sind vorerst keine Änderungen in Sicht. „Die Funktionen der in diesem Gebiet verkehrenden Buslinie 409 zwischen Enns und Mauthausen wurden einerseits auf den Schichtbusverkehr von und zur Voestalpine, andererseits auf den lokalen Schülerverkehr zwischen Mauthausen und Enns festgelegt“, stellt Herbert Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsholding GmbH, klar.

Bessere Nachrichten gibt es auch vom VOR nicht. „Der Bestandsverkehr verfolgt aktuell abweichende Hauptziele wie die Schülerbeförderung samt Herstellung der relevanten Anschlüsse“, erklärt Werner Molik vom Marketing und Kundenservice. Die Installierung eines traditionellen Buslinienverkehrs sei eine sehr kostspielige Angelegenheit und der VOR dazu angehalten, „die Kosten stets dem Kundennutzen gegenüberzustellen“.