Ehemalige Wolfsbacher Gemeindearzt Alfred Moser feiert Hunderter

Werbung

Der ehemalige Wolfsbacher Gemeindearzt Alfred Moser feierte bei guter Gesundheit am 10. Mai seinen 100. Geburtstag. Der in Wallsee als Sohn eines Tischlers Geborene war sechs Jahre als Praktischer Arzt in Seitenstetten tätig, ehe er von 1960 bis 1985 als beliebter und hochgeschätzter Gemeindearzt in Wolfsbach wirkte.

Der Kriegsdienst in Russland, auf dem Balkan, im Kaukasus und in Griechenland, wo er viermal an Malaria erkrankte, hatte sein Leben mit einer schweren Verwundung an der ungarischen Grenze durch drei Granatsplitter im linken Fußgelenk am vorletzten Kriegstag des Jahres 1945 massiv beeinflusst. Moser, der ursprünglich Maschinenbau studieren wollte, begann nach französischer Gefangenschaft aber das Studium der Medizin, wenngleich der auch technisch sehr Begabte zeit seines Lebens im Handwerk, besonders aber im Malen von Aquarellen, seinen Ausgleich zum vor allem in den Anfangsjahren sehr anstrengenden beruflichen Alltag fand.

„Ich war ja als Gemeindearzt 24 Stunden im Dienst und gerade in strengen Wintern wurde ich aufgrund schlechter Straßenverhältnisse nicht selten von Bauern per Traktor zu den Patienten transportiert“, weiß der rüstige Hunderter zu erzählen. Moser spielte viele Jahre auch im Orchester des Kirchenchores die Violine und war im Pfarrgemeinderat aktiv. Rückblickend nennt er als seine Lebenstugenden der Jugendzeit Verzicht und Zufriedenheit, er verurteilt den Krieg als etwas ganz Fürchterliches und bezeichnet seine Berufsjahre als durchaus fordernd. Der Ruhestand aber bedeutet ihm nur noch Gnade. Geregeltes und maßvolles Leben waren ihm stets wichtig, seine positive Lebenseinstellung und den Humor hat er sich bis heute ins hohe Alter bewahrt.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.