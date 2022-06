Fitness im Fokus von NÖMS Haidershofen-Schülern

Werbung

Sport hat in der NÖMS Haidershofen einen sehr hohen Stellenwert. Das beweist nicht nur der Sportzweig, der zusätzlich zum regulären Sportunterricht angeboten wird, sondern auch die Bewegungs- und Ernährungsgruppe der vierten Klassen.

Um die Schülerinnen und Schüler auch im sportlichen Bereich optimal für die Zukunft vorzubereiten, wurden in den letzten Wochen einige Sportschwerpunkte angeboten und umgesetzt. So trafen sich die Haidershofner Sportlehrer und Teenager regelmäßig zu einem 7 Uhr-Morgenlauf vor Schulbeginn, nahmen beim Laufwettbewerb „Laufen gegen den Krebs“ teil und als wäre das noch nicht genug, wurde noch das Fitnessstudio „Happy-Fit“ in Steyr besucht. Mit viel Engagement und Motivation stürzten sich die Schülerinnen und Schüler aus dem Schwerpunkt „Bewegung und gesunde Ernährung“ ins sportliche Vergnügen, absolvierten ein 15-minütiges Ausdauertraining am Laufband, Stepper, Stairmaster oder Ergometer und führten danach einige Kräftigungsübungen mit Kurzhanteln oder Trainingsgeräten aus. Zu guter Letzt stand noch der im Happy-Fit aufgebaute Ninja-Warrior-Parcours am Programm. Auch hier bewiesen die Teenager viel Durchhaltevermögen, Sportlichkeit und vor allem Teamgeist.

