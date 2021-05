Kritik von zahlreichen Hausärzten in ganz Niederösterreich – darunter auch Bezirksärztevertreter Dr. Franz Gabler aus Euratsfeld (die NÖN berichtete) – sorgte in den Vorwochen für viele Diskussionen – und auch für Reaktionen.

So wurde die geplante Trennung, die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna aufgrund aufwendigerer Logistik nur noch in Impfstraßen zu verimpfen und wiederum Ärzte im niedergelassenen Bereich mit AstraZeneca und Johnson & Johnson-Impfstoff zu versorgen, nun doch nicht durchgeführt. „Jetzt hieß es wieder, wir Hausärzte sollen mit allen Impfstoffen impfen können. Daher haben wir uns neuerlich bei Notruf NÖ gemeldet, nachdem die Landespolitik klargestellt hat, dass die Impfstraßen das Back-Up sind, wenn viel Impfstoff kommt und die Ärzte in den Ordinationen weiter impfen sollen. Zugeteilt haben wir aber nichts bekommen“, zeigt sich Dr. Gabler erneut verärgert.

„Entweder wissen die Politiker nichts davon, weil sie seitens Notruf NÖ falsch informiert werden, oder es ist ihnen einfach egal. Fakt ist: Seit drei Wochen haben wir keinen Impfstoff und daher keine Impfung. Kapazität hätten wir für rund 200 pro Woche angemeldet. Vielen Ärzten geht es so wie mir in Euratsfeld“, schildert der Mediziner.

„So schnell wie möglich unter die Leute bringen“

Täglich würden er und sein Team von Menschen angesprochen, die sich bei ihm impfen lassen wollen. „Diese müssen wir dann auf die oft wenig geliebten Impfstraßen verweisen. Viele sagen, da warte ich lieber, bis ich bei meinem Hausarzt geimpft werden kann“, berichtet Gabler aus seiner Erfahrung.

SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig versteht die Kritik nicht. SPÖ, SPÖ

Ein Eindruck, den Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig so nicht teilt: „Wir haben noch keine Kritik an den Impfstraßen gehört. Im Gegenteil, uns erreichen viele positive Rückmeldungen dazu.“ Sie betont abermals die Effizienz der Impfzentren als Grund, warum dort überwiegend geimpft wird: „Es liegt in unserer Verantwortung, den Impfstoff, der jetzt in größerer Zahl da ist, so schnell wie möglich unter die Leute zu bringen. In Impfzentren kann man bis zu 30 Leute pro Stunde und Impfstraße impfen. Es ist ausreichend Platz vorhanden, auch für die frisch Geimpften, die danach noch 20 Minuten warten sollen.“

Das sei so in den Ordinationen der niedergelassenen Ärzte nicht in dieser Effizienz möglich, auch wenn sie betont: „Viele Ordinationen haben da wirklich viel gemacht und dafür möchte ich mich bei allen Ärzten wirklich bedanken. Es war eine Kraftanstrengung von allen, dass wir jetzt soweit sind, und ich bin auch wirklich stolz auf unser System mit den Impfmöglichkeiten in Impfzentren und bei Hausärzten im niedergelassenen Bereich. All diese Schritte wurden in bestem Einvernehmen mit der Ärztekammer gesetzt, daher kann ich die Kritik von Dr. Gabler nicht mehr ganz nachvollziehen.“

Am Dienstag letzter Woche konnten Gabler und seine Kollegen im niedergelassenen Bereich übrigens erstmals den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson bestellen: mindestens drei, maximal fünf Ampullen waren pro Ordination erhältlich. Aus einer Ampulle sind wiederum fünf bis sechs Impfungen möglich.

Viele Impfwillige haben nun aber schon einen Termin bei der Impfstraße gebucht. Dr. Gabler plädiert an die Bevölkerung, sich generell impfen zu lassen und Termine wahrzunehmen oder rechtzeitig zu stornieren. Wer sich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen will, kann sich direkt an die Landärzte wenden. Für diesen Impfstoff läuft die Anmeldung direkt über die Ordinationen.

Künftig soll auch wieder mehr Pfizer-Impfstoff an Ordinationen geliefert werden können, informiert die Landesrätin. „Aber dass sich jeder ausschließlich bei seinem Hausarzt impfen lassen kann, das geht nicht.“ Sie plädiert an ein Miteinander: „Ich denke, ein Gegeneinander macht einfach keinen Sinn.“