Das Arbeitsmarktservice (AMS) Amstetten zieht für die ersten drei Quartale 2019 eine positive Bilanz: Die Arbeitslosenquote bleibt mit 3,8 Prozent Ende September weiterhin sehr niedrig. „Der Vergleich mit dem Österreich- und Niederösterreich-Durchschnitt, bei dem die Arbeitslosenquote 6,6 Prozent beträgt, zeigt: Die Lage im Bezirk ist immer noch sehr günstig“, betont Harald Vetter, AMS-Geschäftstellenleiter.

Besonders erfreulich ist der nochmalige Rückgang bei den Jugendlichen unter 25 Jahren (minus 3,4 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich). Und bei jenen Personen, die bereits länger als ein Jahr arbeitslos waren (minus 8,9 Prozentpunkte). Die durchschnittliche Verweildauer in der Arbeitslosigkeit sank um neun Tage auf 99 Tage. Zum Vergleich: Im Niederösterreich-Durchschnitt dauert die Arbeitslosigkeit um 46 Tage länger als in Amstetten. „Das ist ein gewaltiger Unterschied. Diese Zahl zeigt, dass die Jobchancen aufgrund der weiterhin starken Nachfrage nach Arbeitskräften auch heuer sehr gut sind und das AMS Amstetten mit der raschen Vermittlung punkten kann“, ist Vetter sicher. Insgesamt konnten von Jänner bis Ende September rund 3.400 Stellen besetzt werden.

Für Ältere ist die Lage etwas schwieriger

Problemgruppen am heimischen Arbeitsmarkt bleiben auch heuer ältere arbeitslose Personen (plus 8,2 Prozent) sowie Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (plus 3,3 Prozent. Einen Anstieg um 11,8 Prozent im Jahresvergleich gab es auch bei vorgemerkten arbeitslosen Ausländern.

Im Monatsdurchschnitt waren von Jänner bis September 1.944 Menschen (912 Frauen und 1.032 Männer) arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Minus von 1,1 Prozentpunkten. Wie Geschäftsstellenleiter Vetter aber auch betont, gibt es Indikatoren, die auf eine Abkühlung der Konjunktur und einen – moderaten – künftigen Anstieg der Arbeitslosigkeit hindeuten. Die gemeldeten offenen Stellen der Betriebe aus der Region beim AMS gingen um 10,5 Prozent zurück. In den vergangenen Monaten wurde zudem vor allem Leasingpersonal verstärkt freigestellt.

Insgesamt seien, wie man beim Arbeitsmarktservice Amstetten betont, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen härter geworden. Prognostizierte man im Herbst 2018 noch ein Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 2,1 Prozent, werden es voraussichtlich nur mehr 1,4 Prozent werden. „Aufgrund dieser konjunkturellen Frühindikatoren und der Prognosen erwarten wir für die nächsten Monate ein geringeres Beschäftigungswachstum und somit einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit auch für den Bezirk Amstetten“, blickt Harald Vetter in die Zukunft.