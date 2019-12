Bezirksparteiobfrau Edith Mühlberghuber und Stellvertreter Alexander Schnabel präsentierten am vergangenen Mittwoch die Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl. Die FPÖ wird in 23 der 34 Gemeinden antreten, insgesamt 133 Kandidaten stehen auf den Listen. „Wir sind breit gefächert aufgestellt und haben eine bunte Mischung. Vom Selbstständigen bis zum Unternehmer, vom Landwirt über den Gastwirt bis hin zum Lehrer ist jede Berufsgruppe vertreten“, erklärte Mühlberghuber.

Inklusive der Statutarstadt Waidhofen, wo im Jänner jedoch nicht gewählt wird, halten die Freiheitlichen im Bezirk derzeit bei 50 Mandaten. „Unser Ziel ist es, die Mandate zu halten. Wenn wir welche dazugewinnen, freuen wir uns natürlich“, betonte die Bezirksobfrau. Möglich ist dies durchaus, denn in Ertl, Winklarn und Zeillern wird die FPÖ diesmal zum ersten Mal antreten. Ein gutes Ergebnis erhofft man sich speziell in Ertl, denn „da hatten wir zuletzt bei jeder Wahl die besten Ergebnisse im gesamten Bezirk“, berichtet Mühlberghuber. Spitzenkandidatin ist Maria Lichtenberger. Einen kleinen Rückschlag mussten die Freiheitlichen in Strengberg hinnehmen, wo sie bisher zwei Mandate innehatten. Aus gesundheitlichen Gründen zogen sich die beiden Mandatare aber aus der Politik zurück. Eine FPÖ-Liste wird es bei der Wahl nun nicht geben.

Eine spezielle Situation erwartet die FPÖ in Amstetten, wo heuer ja die gesamte bisherige Fraktion rund um Stadträtin Brigitte Kashofer aus der Partei ausgeschlossen wurde und neben der FPÖ nun zwei weitere Gruppierungen mit ehemaligen Freiheitlichen Mandataren (ALFA und Liste MANI) antreten werden. Ihnen traut Edith Mühlberghuber den Einzug in den Gemeinderat eher nicht zu. „Die Listen werden sich bestimmt untereinander zerreiben. Ich glaube, dass die Am stettner schon unterscheiden können, wer die richtige FPÖ ist und wer die Ableger sind“, stellt Mühlberghuber klar, das „Original“ zu sein.